Кофе при похудении: все за и против

Кофе имеет множество полезных свойств. В чашке натурального кофе без добавок всего 2 калории. И при правильном употреблении его влияние на организм может даже помочь в достижении цели.

Бодрит и стимулирует. Кофеин вызывает эффект пробуждения утром. Активность сердечно-сосудистой системы заставляет лучше работать кровоток. Как результат, быстрее протекают метаболические реакции, больше высвобождается энергии.

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Улучшает моторику ЖКТ

Кофеин стимулирует сократительные функции гладких мышц ЖКТ. Кишечник работает как часы, а при регулярном стуле получить плоский животик гораздо проще. Даже если желаешь избавиться от небольшого количества килограммов, опасную проблему запоров следует решать в первую очередь.

Выводит лишнюю жидкость

Это свойство того же активного вещества — кофеина. Мочегонный эффект объясняется ускорением межклеточного обмена и скорости фильтрации крови. Количество мочи увеличивается, она активно выводится почками.

Кофе обладает полезными свойствами / Фото Pixabay

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Одно из главных правил:

Эти правила действует при умеренном потреблении натурального кофе. Излишки кофеина несут организму вред: жидкость начинает накапливаться, появляются отеки.

не наседать на калорийные разновидности напитка со сливками и молоком.