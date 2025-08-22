"Дальше будет хуже": почему скоро Россия может остаться без бензина
- Россия сталкивается с дефицитом бензина из-за ударов по нефтеперерабатывающим заводам, что привело к остановке производства.
- Цены на нефтепродукты в России растут, и бензин может исчезнуть с рынка в сентябре; запрет на экспорт горючего продлен.
- Основные причины дефицита – удары украинских дронов и нехватка резервов, что заставило россиян чаще пользоваться автомобилями.
Россия страдает от дефицита бензина. Острая нехватка бензина сейчас наблюдается не только на оккупированных территориях Россией, но и в ряде ее собственных регионов.
Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире 24 Канала отметил, что бензин в России исчез. Такая ситуация сейчас распространяется на различные регионы страны.
Какие причины дефицита бензина?
Он объяснил, что бензин исчез, в частности, благодаря действиям Сил обороны Украины. Удары по нефтеперерабатывающим заводам вглубь России, нанесенные в течение длительного времени, теперь дают положительный результат для Украины. СОУ остановили производство, которое и до этого работало нестабильно.
Мы же били по крупнейшим НПЗ, которые обеспечивают до 40% бензина. В июле Россия запретила экспорт бензина. То есть уже было понятно, что возникнут проблемы, а теперь мы видим, что его не хватает даже для собственных нужд, и дальше будет хуже,
– рассказал Петр Андрющенко.
Он также добавил, что в России и на оккупированных территориях стремительно растут цены на все нефтепродукты. Если такая тенденция сохранится, то уже в сентябре возникнут очереди, а бензин может исчезнуть.
Это именно то, что россияне устроили нам в начале лета 2022 года. Теперь то же самое ждет уже их. Просто сейчас им негде взять бензин и нефтепродукты,
– сказал Андрющенко.
Он подытожил, что Украина в 2022 году смогла преодолеть кризис с бензином благодаря импорту и налаженной логистике. У россиян такой возможности нет: они могут продавать нефть и нефтепродукты, но приобрести не могут.
Что известно о дефиците бензина в России?
- Россия планирует продлить запрет экспорта топлива до сентября. Российские власти утверждают, что проблемы с топливом возникли из-за сезонного роста спроса и потребности сельскохозяйственных предприятий. Напомним, запрет на экспорт был введен еще в марте 2025 года.
- Жители Крыма уже начали жаловаться на нехватку бензина. В частности, бензин марки А-95 исчез с заправочных станций. Кроме того, цена на топливо выросла до 69 рублей за литр, тогда как раньше оно стоило около 63 рублей. Получить бензин можно только по талонам.
- Подорожание горючего имеет несколько причин. Основная – вывод из строя российских нефтеперерабатывающих заводов после атак украинских дронов. Дополнительно повлияла нехватка резервов бензина у частных компаний. Во время атак дронов нарушается график работы аэропортов, поэтому россияне все чаще стали пользоваться автомобилями.