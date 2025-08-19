Мобилизация и ВВК: кого после прохождения комиссии могут не отправить на фронт
- Военнообязанные, которые имеют бронь или отсрочку, не будут мобилизованы даже после прохождения ВВК, если предоставят соответствующие документы.
- По закону, мужчин также могут признать годными к службе в тыловых частях или подразделениях обеспечения.
Во время всеобщей мобилизации военнообязанные в Украине должны проходить военно-врачебную комиссию (ВВК). По результатам обследования в отдельных случаях призыв может не состояться.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката юридической компании Riyako&partners Екатерины Анищенко для "РБК-Украина".
Кого не отправят на фронт после ВВК?
Катрина Анищенко объяснила, что человека, который прошел ВВК и по ее заключению был признан годным к службе, обычно мобилизуют. В то же время исключения составляют те, кто имеет бронь или отсрочку.
По словам юристки, если у военнообязанного есть основания для отсрочки, то после прохождения ВВК он получит ее, когда подаст соответствующие документы.
Если же у него есть основания по здоровью для снятия или исключения с учета, то, соответственно, он будет снят или исключен с воинского учета,
– добавила Анищенко.
Важно! Как отметила юрист, вопрос об отсрочке, снятия с воинского учета или направления на обучение будут рассматривать только после того, как военнообязанный пройдет военно-врачебную комиссию.
Стоит отметить, что заключение ВВК может быть не только "годен к службе". Мужчин также могут признать годными к службе в тыловых частях или подразделениях обеспечения. Украинцев с таким статусом обычно также не отправляют на "ноль", а направляют служить в других местах.
В процессе мобилизации планируются изменения
До конца года Кабмин планирует создать электронные кабинеты для предприятий, где будет вестись учет призывников, военнообязанных и резервистов. До декабря 2025 года также должны запустить в тестовом режиме электронный учет военнослужащих для части подразделений, что обеспечить автоматизированный учет личного состава.
Кроме этого, правительство работает над цифровизацией ВВК. Отмечается, что медицинскую информационную систему масштабируют до уровня пилотных бригад, чтобы их военнослужащие могли получать услуги в электронном формате.
Дополнительные функции появятся и в приложении для военнослужащих Армия+, в частности сервисы для заказа поставки, получения трех документов онлайн, центр нотификаций и четыре дополнительные услуги в разделе "Плюсы".