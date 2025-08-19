Во время всеобщей мобилизации военнообязанные в Украине должны проходить военно-врачебную комиссию (ВВК). По результатам обследования в отдельных случаях призыв может не состояться.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката юридической компании Riyako&partners Екатерины Анищенко для "РБК-Украина".

Кого не отправят на фронт после ВВК?

Катрина Анищенко объяснила, что человека, который прошел ВВК и по ее заключению был признан годным к службе, обычно мобилизуют. В то же время исключения составляют те, кто имеет бронь или отсрочку.

По словам юристки, если у военнообязанного есть основания для отсрочки, то после прохождения ВВК он получит ее, когда подаст соответствующие документы.

Если же у него есть основания по здоровью для снятия или исключения с учета, то, соответственно, он будет снят или исключен с воинского учета,

– добавила Анищенко.

Важно! Как отметила юрист, вопрос об отсрочке, снятия с воинского учета или направления на обучение будут рассматривать только после того, как военнообязанный пройдет военно-врачебную комиссию.

Стоит отметить, что заключение ВВК может быть не только "годен к службе". Мужчин также могут признать годными к службе в тыловых частях или подразделениях обеспечения. Украинцев с таким статусом обычно также не отправляют на "ноль", а направляют служить в других местах.

