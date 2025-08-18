Лишение водительских прав – это наказание за серьезные правонарушения. Закон о мобилизации предусматривает возможную конфискацию удостоверения из-за неявки в ТЦК после повестки при определенных условиях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны.
Могут ли забрать права из-за неявки в ТЦК после повестки и как их вернуть?
Если военнообязанный игнорирует повестку, ТЦК может подать судебный иск об ограничении права пользования транспортным средством из-за уклонения от воинского долга.
Процесс конфискации не проходит автоматически. Окончательное решение о конфискации водительского удостоверения будет принимать суд.
Как действовать в случае получения повестки?
Согласно действующему законодательству Украины, граждане должны появляться по вызову в ТЦК и СП в срок и место, указанные в повестке, для постановки на воинский учет, определения их назначения на особый период, направления для прохождения медицинского осмотра.
Для того, что вернуть права, необходимо обновить данные. После этого ТЦК и СП направит сообщение в исполнительную службу, которая снимет запрет.
Как обновить данные в ТЦК?
Обновить военно-учетные документы можно несколькими способами:
- Лично прийти в ТЦК и СП, где вы находитесь на учете, и предоставить все необходимые документы (паспорт, военный билет, идентификационный код, медицинские справки, а также документы, удостоверяющие право на отсрочку.)
- Авторизоваться в приложении "Резерв+" через BankID, подтвердить свою контактную информацию, после чего обновить данные. При условии успешного завершения процедуры на экране появится соответствующее сообщение.
- Обратиться в ЦНАП, который предоставляет услуги по обновлению военно-учетных данных. Необходимо подготовить те же документы, что и для ТЦК.