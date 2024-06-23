Адвокат Андрей Карпенко отметил, что все военнообязанные должны обновить данные до 16 июля. Какие документы для этого необходимы – передает 24 Канал.
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Какие документы надо, чтобы обновить данные
Сейчас существует несколько способов для обновления собственных военно-учетных данных. Так, это можно сделать в приложении Резерв+, ЦНАПе или ТЦК.
В случае обращения в ТЦК или ЦНАП военнообязанные должны иметь с собой следующие документы:
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный код;
- военный билет или временное удостоверение;
- медицинские документы;
- справку об образовании;
- водительское удостоверение необходимо только в случае службы водителем.
Стоит отметить, что в случае права на отсрочку, то необходимо взять также документы, подтверждающие этот факт.
К слову, при обновлении данных через приложение Резерв + также стоит быть внимательными. Так, особое внимание стоит обратить на:
- фактический адрес проживания;
- номера действительных средств связи (номер мобильного телефона);
- адрес электронной почты (при наличии).