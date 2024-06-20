В Министерстве обороны объяснили, что право на административное задержание и доставку гражданина в ТЦК имеют только полицейские. Уполномоченные представители ТЦК таких прав не имеют.

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Кто может доставлять граждан в ТЦК

Во время действия военного положения уполномоченные представители ТЦК принимают меры вместе с полицейскими к административному задержанию и доставке в ТЦК граждан. Речь идет о тех, кто отказывается от получения повесток или нарушает правила воинского учета.

Таким образом, административное задержание гражданина полицейским может происходить в присутствии уполномоченных представителей ТЦК. Так же не запрещено законом доставлять гражданина, который был задержан полицейским, на транспортном средстве ТЦК при условии присутствия в нем полицейского,

– рассказали в Минобороны.

Также не противоречит действующему законодательству и доставка гражданина в ТЦК, которая происходит добровольно – то есть не вопреки воле человека.

Об этом сказано в абзаце 10 пункта 15 порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период, утвержденным постановлением Кабинета министров Украины.

Обратите внимание! В Минобороны также объяснили, что делать, если работники ТЦК отказываются принимать во внимание Резерв+. Важно, что электронный военно-учетный документ в Резерв+ имеет такую же юридическую силу, как бумажный.