В Министерстве обороны объяснили, что право на административное задержание и доставку гражданина в ТЦК имеют только полицейские. Уполномоченные представители ТЦК таких прав не имеют.
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Кто может доставлять граждан в ТЦК
Во время действия военного положения уполномоченные представители ТЦК принимают меры вместе с полицейскими к административному задержанию и доставке в ТЦК граждан. Речь идет о тех, кто отказывается от получения повесток или нарушает правила воинского учета.
Таким образом, административное задержание гражданина полицейским может происходить в присутствии уполномоченных представителей ТЦК. Так же не запрещено законом доставлять гражданина, который был задержан полицейским, на транспортном средстве ТЦК при условии присутствия в нем полицейского,
– рассказали в Минобороны.
Также не противоречит действующему законодательству и доставка гражданина в ТЦК, которая происходит добровольно – то есть не вопреки воле человека.
Об этом сказано в абзаце 10 пункта 15 порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период, утвержденным постановлением Кабинета министров Украины.