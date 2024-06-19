В "Резерв+" стал доступным электронный военно-учетный документ. Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона рассказала, что делать, если его все равно не принимают в ТЦК и СП.

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О неправомерных случаях следует сообщать в службу поддержки

Напомним, что электронный военно-учетный документ имеет юридическую силу и его можно показывать для проверки правоохранительным органам и ТЦК.

Поэтому тем, у кого есть сгенерированный документ в Резерв+, носить бумажный военный билет или приписное свидетельство уже не надо.

Черногоренко отметила, что постановление Кабмина 559 четко указывает, что электронный военно-учетный документ имеет такую же силу, как и бумажный.

МО направило соответствующие разъяснения во все уполномоченные органы, которые имеют обязательства проверять военно-учетные документы. Это не только представители ТЦК и СП, но и работники Нацполиции или ГПСУ.

Если работники ТЦК и СП отказываются рассматривать электронный военно-учетный документ, мы просим о таких случаях сообщать на электронную почту поддержки приложения Резерв+ и описать ситуацию, которая возникла. Мы оперативно попробуем с нашими коллегами и партнерами обработать все обращения,

– сказала заместитель министра.

Как получить этот документ в приложении мы рассказывали вот здесь.