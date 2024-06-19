У "Резерв+" став доступним електронний військово-обліковий документ. Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону розповіла, що робити, якщо його все одно не приймають у ТЦК та СП.

Дивіться також В Міноборони розповіли, скільки людей отримали військово-обліковий документ через Резерв+

Про неправомірні випадки варто повідомляти у службу підтримки

Нагадаємо, що електронний військово-обліковий документ має юридичну силу і його можна показувати для перевірки правоохоронним органам та ТЦК.

Тож тим, у кого є згенерований документ у Резерв+, носити паперовий військовий квиток чи приписне свідоцтво вже не треба.

Черногоренко наголосила, що постанова Кабміну 559 чітко вказує, що електронний військо-обліковий документ має таку ж силу, як і паперовий

МО надіслало відповідні роз'яснення до всіх уповноважених органах, які мають зобов'язання перевіряти військово-облікові документи. Це не лише представники ТЦК та СП, але й працівники Нацполіції чи ДПСУ.

Якщо працівники ТЦК та СП відмовляються розглядати електронний військово-обліковий документ, ми просимо про такі випадки повідомляти на електронну пошту підтримки застосунки Резерв+ і описати ситуацію, яка виникла. Ми оперативно спробуємо з нашими колегами й партнерами опрацювати всі звернення,

– сказала заступниця міністра.

Як отримати цей документ у застосунку ми розповідали ось тут.