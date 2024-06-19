За словами заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко, цифровізація значно скорочує час отримання документів, заощаджуючи час і кошти громадян та держави. Вона також закликала громадян скористатися сервісом для оновлення своїх даних.

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Скільки людей отримали військово-обліковий документ в Резерв+

У Міноборони розповіли, що близько 500 000 громадян України скористалися сервісом Резерв+ для онлайн-генерації військових облікових документів, що становить приблизно третину всіх користувачів застосунку, які оновили свої дані.

Щоб отримати документ у ТЦК, громадянам потрібно до 5 робочих днів. Через Резерв+ ця послуга займає декілька хвилин. Цифровізація заощаджує час і кошти наших громадян та держави,

– зазначила Черногоренко.

Вона також закликала українців завантажити застосунок Резерв+ для оновлення своїх даних та користування зручним електронним військово-обліковим документом.

До слова, в українців з'явилася можливість виправити свої дані в Резерв+. Втім, лише, якщо статус військовослужбовця не відображався у реєстрі "Оберіг" або якщо дані не знайдено.