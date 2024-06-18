Для виправлення даних у деяких випадках тепер не потрібно йти до ТЦК – інформацію актуалізують дистанційно.

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Як виправити дані онлайн

У Міністерстві пояснили, за яких обставин можна виправляти дані через застосунок Резерв+. Йдеться про два випадки:

Я військовослужбовець, але досі на обліку – для тих військовослужбовців, чий актуальний статус не відображався у реєстрі Оберіг.

Дані не знайдено – для усіх військовозобов'язаних, хто отримав таке сповіщення в застосунку Резерв+.

За словами Міноборони, громадяни можуть заповнити заявку, яка надійде до реєстру "Оберіг" для виправлення даних.

Якщо військовослужбовець у своєму застосунку бачить статус, що він досі на обліку, то він подає електронний запит, де уточнює, що він вже є військовим. ТЦК та СП відправляють до військової частини запит про факт прийняття людиною обов’язку щодо військової служби,

– наголосила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Раніше також стало відомо, що у застосунку Резерв+ з'явився QR-код та цифровий документ для зручної перевірки даних ТЦК або поліцією. Цей документ має таку ж юридичну силу, як паперовий.