Зрештою абсолютно всі військовозобов'язані громадяни, які мають Резерв+, отримають необхідний електронний документ. Про це в етері національного маратону розповіла заступниця Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації – Катерина Чорногоренко, передає 24 Канал.

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Чому не у всіх користувачів з'явився документ у Резерв+

Чорногоренко пояснила, що той факт, що у деяких користувачів не з'явився військово-обліковий документ чи QR-код у застосунку Резерв+, це ефект поступової доступності застосунку в маркетах.

Абсолютно всі користувачі отримають цей доступ. Просто це буде здійснюватися декількома хвилями, і слідкуйте за цими оновленнями буквально протягом сьогоднішнього дня і декілька днів поспіль абсолютно всі 176 країн і Україна будуть мати доступ до застосунку,

– наголосила посадовиця.

Заступниця глави Міноборони зауважила, що функціонал уже запущено, цей документ вже зафіксований легалізований постановою Кабінету Міністрів України. Тому це дійсно історична подія для нашої держави.

"Електронний документ повністю прирівняний до паперового документа. Тобто цю "домашню роботу" уряд і міністерство оборони вже виконали, зараз ми зможемо технічно надати цей доступ абсолютно всім користувачам і буквально всі зможуть отримати його", – сказала Чорногоренко.

Зокрема, як наголосила посадовиця, до документа також підтягнуться всі дані, які мають значення для військовозобовʼязаних: це і бронювання, і відстрочка.

Які нові функціонали додали у застосунок

Крім того, Катерина Чорногоренко розповіла, що міністерство запустило корисний функціонал прямо в застосунку, коли можна оновити низку даних без візиту в ТЦК та СП.

Тобто наше завдання, щоб абсолютно всі взаємодії з ТЦК та СП, на вибір користувача, могли бути або онлайн з будь-якої зручної точки, або офлайн, за бажанням людини,

– зауважила вона.

Також заступниця міністра оборони зазначила, що наразі військовозобов'язані громадяни, у яких з якихось причин не підтягувалися певні дані у застосунок, можуть отримати дані від реєстрів, які мають інтеграцію до "Оберегу".