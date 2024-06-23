Адвокат Андрій Карпенко наголосив, що всі військовозобов'язані повинні оновити дані до 16 липня. Які документи для цього необхідні – передає 24 Канал.
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Які документи треба, щоб оновити дані
Нині існує кілька способів для оновлення власних військово-облікових даних. Так, це можна зробити у застосунку Резерв+, ЦНАПі чи ТЦК.
У випадку звернення до ТЦК чи ЦНАП військовозобов'язані повинні мати з собою наступні документи:
- паспорт громадянина України;
- ідентифікаційний код;
- військовий квиток або тимчасове посвідчення;
- медичні документи;
- довідку про освіту;
- водійське посвідчення необхідне тільки у разі служби водієм.
Варто наголосити, що у випадку права на відстрочку, то необхідно взяти також документи, які підтверджують цей факт.
До слова, під час оновлення даних через застосунок Резерв+ також варто бути уважними. Так, особливу увагу варто звернути на:
- фактичну адресу проживання;
- номери дійсних засобів зв'язку (номер мобільного телефону);
- адресу електронної пошти (за наявності).