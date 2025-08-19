Укр Рус
19 серпня, 17:51
Мобілізація та ВЛК: кого після проходження комісії можуть не відправити на фронт

Поліна Буянова
Основні тези
  • Військовозобов'язані, які мають бронь або відстрочку, не будуть мобілізовані навіть після проходження ВЛК, якщо нададуть відповідні документи.
  • За законом, чоловіків також можуть визнати придатними до служби у тилових частинах чи підрозділах забезпечення.

Під час загальної мобілізації військовозобов'язані в Україні мають проходити військово-лікарську комісію (ВЛК). За результатами обстеження в окремих випадках призов може не відбутися.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар адвокатки юридичної компанії Riyako&partners Катерини Аніщенко для "РБК-Україна".

Кого не відправлять на фронт після ВЛК?

Катрина Аніщенко пояснила, що особу, яка пройшла ВЛК і за її висновком була визнана придатною до служби, зазвичай мобілізовують. Водночас винятки становлять ті, хто має бронь або відстрочку.

За словами юристки, якщо у військовозобов'язаного є підстави для відстрочки, то після проходження ВЛК він отримає її, коли подасть відповідні документи.

Якщо ж у нього є підстави по здоров'ю для зняття або виключення з обліку, то, відповідно, він буде знятий або виключений з військового обліку, 
– додала Аніщенко.

Важливо! Як зазначила юристка, питання щодо відстрочки, зняття з військового обліку чи направлення на навчання розглядатимуть лише після того, як військовозобов'язаний пройде військово-лікарську комісію.

Варто зазначити, що висновок ВЛК може бути не лише "придатний до служби". Чоловіків також можуть визнати придатними до служби у тилових частинах чи підрозділах забезпечення. Українців з таким статусом зазвичай також не відправляють на "нуль", а направляють служити в інших місцях.

У процесі мобілізації плануються зміни

  • До кінця року Кабмін планує створити електронні кабінети для підприємств, де вестиметься облік призовників, військовозобов'язаних і резервістів. До грудня 2025 року також мають запустити в тестовому режимі електронний облік військовослужбовців для частини підрозділів, що забезпечити автоматизований облік особового складу.
     

  • Окрім цього, уряд працює над цифровізацією ВЛК. Зазначається, що медичну інформаційну систему масштабують до рівня пілотних бригад, аби їхні військовослужбовці могли отримувати послуги в електронному форматі.
     

  • Додаткові функції з'являться і в застосунку для військовослужбовців Армія+, зокрема сервіси для замовлення постачання, отримання трьох документів онлайн, центр нотифікацій та чотири додаткові послуги в розділі "Плюси".