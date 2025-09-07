Российская комбинированная атака в ночь на 7 сентября вызвала значительные разрушения в Киеве. Известно также о повреждении правительственных зданий, которые ранее были надежно защищены.

Утром был заметен большой столб дыма, что поднимался в небо неподалеку Майдана Независимости. Позже журналисты услышали и увидели две российские крылатые ракеты, а потом произошел еще один взрыв. Об этом сообщает BBC, передает 24 Канал.

Актуально Взрывы, огонь и спасение людей: в ГСЧС показали первые минуты после удара по Киеву

Чем отличается вражеская атака 7 сентября от предыдущих?

Впервые с начала полномасштабной войны Россия нанесла удар по зданию Кабинета Министров Украины в центре Киева.

Это произошло в результате массированного удара сотнями беспилотников и ракетами по разным регионам Украины, в частности по столице.

Премьер Юлия Свириденко подтвердила, что в результате атаки повреждены крыша и верхние этажи здания Кабмина.

По мнению журналистов BBC, такой прецедент должен встревожить общество.

Это символический удар. Он также четко показывает, что разговоры Владимира Путина о готовности к миру – только прикрытие. Он не собирается останавливаться. Вместо этого Россия усиливает свои атаки,

– говорится в материале.

Из-за масштабности атаки украинская ПВО была перегружена, что позволило врагу попасть даже в самые защищенные объекты. Пока нет информации о пострадавших в здании Кабинета Министров.

Обратите внимание! В BBC отмечают, что этот удар стал новым этапом войны, который демонстрирует готовность агрессора применять силу даже в самых защищенных местах.

Что известно о пострадавших из-за российской атаки?