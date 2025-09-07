Російська комбінована атака у ніч проти 7 вересня спричинила значні руйнування у Києві. Відомо також про пошкодження урядових будівель, які раніше були надійно захищені.

Вранці було помітно великий стовп диму, що здіймався в небо неподалік Майдану Незалежності. Пізніше журналісти почули та побачили дві російські крилаті ракети, а потім стався ще один вибух. Про це повідомляє BBC, передає 24 Канал.

Актуально Вибухи, вогонь та порятунок людей: у ДСНС показали перші хвилини після удару по Києву

Чим відрізняється ворожа атака 7 вересня від попередніх?

Вперше з початку повномасштабної війни Росія завдала удару по будівлі Кабінету Міністрів України в центрі Києва.

Це сталося внаслідок масованого удару сотнями безпілотників та ракетами по різних регіонах України, зокрема по столиці.

Прем'єрка Юлія Свириденко підтвердила, що внаслідок атаки пошкоджені дах і верхні поверхи будівлі Кабміну.

На думку журналістів BBC, такий прецедент має стривожити суспільство.

Це символічний удар. Він також чітко показує, що розмови Володимира Путіна про готовність до миру – лише прикриття. Він не збирається зупинятися. Натомість Росія посилює свої атаки,

– йдеться в матеріалі.

Через масштабність атаки українська ППО була перевантажена, що дозволило ворогу влучити навіть у найзахищеніші об'єкти. Наразі немає інформації про постраждалих у будівлі Кабінету Міністрів.

Зверніть увагу! У BBC наголошують, що цей удар став новим етапом війни, який демонструє готовність агресора застосовувати силу навіть у найзахищеніших місцях.

Що відомо про постраждалих через російську атаку?