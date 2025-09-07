Це новий поворот у російських ударах по Україні, – BBC про масовану атаку
- Російська атака 7 вересня вперше вразила будівлю Кабінету Міністрів України в Києві, завдавши значних руйнувань.
- Цей удар став новим етапом війни, демонструючи готовність агресора атакувати навіть найзахищеніші об'єкти.
Російська комбінована атака у ніч проти 7 вересня спричинила значні руйнування у Києві. Відомо також про пошкодження урядових будівель, які раніше були надійно захищені.
Вранці було помітно великий стовп диму, що здіймався в небо неподалік Майдану Незалежності. Пізніше журналісти почули та побачили дві російські крилаті ракети, а потім стався ще один вибух. Про це повідомляє BBC, передає 24 Канал.
Актуально Вибухи, вогонь та порятунок людей: у ДСНС показали перші хвилини після удару по Києву
Чим відрізняється ворожа атака 7 вересня від попередніх?
Вперше з початку повномасштабної війни Росія завдала удару по будівлі Кабінету Міністрів України в центрі Києва.
Це сталося внаслідок масованого удару сотнями безпілотників та ракетами по різних регіонах України, зокрема по столиці.
Прем'єрка Юлія Свириденко підтвердила, що внаслідок атаки пошкоджені дах і верхні поверхи будівлі Кабміну.
На думку журналістів BBC, такий прецедент має стривожити суспільство.
Це символічний удар. Він також чітко показує, що розмови Володимира Путіна про готовність до миру – лише прикриття. Він не збирається зупинятися. Натомість Росія посилює свої атаки,
– йдеться в матеріалі.
Через масштабність атаки українська ППО була перевантажена, що дозволило ворогу влучити навіть у найзахищеніші об'єкти. Наразі немає інформації про постраждалих у будівлі Кабінету Міністрів.
Зверніть увагу! У BBC наголошують, що цей удар став новим етапом війни, який демонструє готовність агресора застосовувати силу навіть у найзахищеніших місцях.
Що відомо про постраждалих через російську атаку?
У Святошинському районі Києва внаслідок ворожого удару 7 вересня загинули 3 людини, серед них молода жінка та двомісячна дитина, а також чоловік, звістку про якого чекали родичі. Ще близько 20 осіб отримали поранення.
Внаслідок атаки в Броварах поранення ноги отримала 18-річна дівчина, яку госпіталізували до місцевої лікарні, де їй надають необхідну медичну допомогу.
У Дарницькому районі в укритті померла літня жінка. Батько загиблого хлопчика перебуває у лікарні в тяжкому стані.
Відомо також, що російські дрони поцілили на територію кінного клубу у Київській області, через що загинули тварини.