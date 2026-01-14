Комендантский час могут отменить для части городов и общин, – Зеленский

Владимир Зеленский анонсировал изменение правил комендантского часа в Украине. Его могут убрать для части городов и общин на время чрезвычайной ситуации.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Президента Украины Владимира Зеленского.

Что Зеленский говорит об изменениях правил комендантского часа?

Президент поручил пересмотреть правила для комендантского часа.

На время чрезвычайной ситуации можем убрать комендантский час для части городов и общин. Там, где ситуация с безопасностью это позволяет, безусловно,

– сказал украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что чиновники должны представить соответствующие предложения, чтобы в любое время люди могли получить всю необходимую поддержку и чтобы бизнес мог планировать свою работу более рационально.

Что президент говорит о чрезвычайном режиме в энергетике?