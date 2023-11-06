Мобилизация в Украине: кого из военнообязанных мужчин выпустят за границу в ноябре

Согласно законодательству Украины во время военного положения мужчинам от 18 до 60 лет запрещен выезд за границу. Впрочем, есть условия, при которых военнообязанные мужчины могут выехать из страны.

Для того чтобы человек, подлежащий призыву, мог попасть за границу, он должен иметь для этого соответствующие основания. О каких основаниях идет речь – информирует 24 Канал.

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Пять оснований

На основании профессии выехать из Украины могут

военные в отпуск – при наличии документов о разрешении по воинской части;

работники заведения по уходу, состоящие на военном учете, и сопровождают лиц с инвалидностью;

члены экипажей кораблей, если они направляются для работы на морских судах, судах внутреннего плавания;

работники железнодорожного транспорта;

авиационный персонал для командировки или обучения;

водители, имеющие лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров;

спортсмены, которые включены в состав национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и спорта лиц с инвалидностью, тренеры, спортивные судьи и другие специалисты.

Для помощи ВСУ военнообязанный мужчина может уехать за границу, если он:

водитель-волонтер, перевозящий грузы для ВСУ или гуманитарку;

деятель культуры, собирающий средства на благотворительность и представляющий Украину на международной арене;

спортсмен или тренер, участвующий в международных официальных соревнованиях.

По состоянию здоровья и семейным обстоятельствам имеют право на выезд за границу военнообязанные, которые

сами имеют инвалидность;

имеют жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью и сопровождают такую жену (супругу) для выезда за пределы Украины;

лица, имеющие одного из родителей или родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы и сопровождающие одного из таких родителей для выезда за пределы Украины;

лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины;

лица, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

родители, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

лица, нуждающиеся в постоянном уходе, — в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства;

опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины;

лица с инвалидностью или другие лица, нуждающиеся в постоянном уходе, проживающие (находящиеся) в учреждениях/учреждениях — в сопровождении работников заведения ухода.

Право на выезд за границу сохраняют также госслужащие.

В Украине продолжат военное положение и всеобщую мобилизацию

Чтобы выехать за границу во время военного положения, военнообязанный мужчина от 18 до 60 лет должен документально подтвердить наличие основания. Выезжающий по состоянию здоровья соответствующие документы может взять в ТЦК, другие категории должны обратиться в гражданские органы и учреждения.

В настоящее время в нашей стране военное положение продлено до 15 ноября. Президент Зеленский предлагает продлить его еще на 90 дней, то есть до 14 февраля 2024 года. 6 ноября Комитет по обороне единогласно принял соответствующие законопроекты. Теперь за них должна проголосовать Верховная Рада.