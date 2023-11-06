Мобілізація в Україні: кого з військовозобов'язаних чоловіків випустять за кордон у листопаді
Відповідно до законодавства України під час воєнного стану чоловікам від 18 до 60 років заборонений виїзд за кордон. Втім, є умови, за яких військовозобов'язані чоловіки таки можуть виїхати з країни.
Для того, щоб чоловік, який підлягає призову, міг потрапити за кордон, він повинен мати для цього відповідні підстави. Про які підстави йдеться – інформує 24 Канал.
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П'ять підстав
На підставі професії виїхати з України можуть
- військові у відпустку – за наявності документів про дозвіл з військової частини;
- працівники закладу догляду, які перебувають на військовому обліку, та супроводжують осіб з інвалідністю;
- члени екіпажів кораблів, якщо вони прямують до роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання;
- працівники залізничного транспорту;
- авіаційний персонал для відрядження чи на навчання;
- водії, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів і пасажирів;
- спортсмени, які включені до складу національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю, тренери, спортивні судді та інші фахівці.
Для допомоги ЗСУ військовозобов'язаний чоловік може виїхати за кордон, якщо він:
- водій-волонтер, який перевозить вантажі для ЗСУ чи гуманітарку;
- діяч культури, який збирає кошти на благодійність та представляє Україну на міжнародній арені;
- спортсмен або тренер, який бере участь у міжнародних офіційних змаганнях.
За станом здоров'я та сімейними обставинами мають право на виїзд за кордон військовозобов'язані, які
- самі мають інвалідність;
- мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю і супроводжують таких дружину (чоловіка) для виїзду за межі України;
- особи, які мають одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи і супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України;
- особи, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи і супроводжують таких осіб для виїзду за межі України;
- особи, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;
- батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
- батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;
- особи, які потребують постійного догляду, — у супроводі одного із членів сім'ї першого ступеня споріднення;
- опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України;
- особи з інвалідністю або інші особи, які потребують постійного догляду, які проживають (перебувають) у закладах/установах — у супроводі працівників закладу догляду.
Право на виїзд за кордон зберігають також держслужбовці.
В Україні продовжать воєнний стан та загальну мобілізацію
Наразі в нашій країні воєнний стан продовжено до 15 листопада. Президент Зеленський пропонує продовжити його ще на 90 днів, тобто до 14 лютого 2024 року. 6 листопада Комітет з питань оборони одноголосно ухвалив відповідні законопроєкти. Тепер за них має проголосувати Верховна Рада.