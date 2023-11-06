Мобілізація в Україні: кого з військовозобов'язаних чоловіків випустять за кордон у листопаді

Відповідно до законодавства України під час воєнного стану чоловікам від 18 до 60 років заборонений виїзд за кордон. Втім, є умови, за яких військовозобов'язані чоловіки таки можуть виїхати з країни.

Для того, щоб чоловік, який підлягає призову, міг потрапити за кордон, він повинен мати для цього відповідні підстави. Про які підстави йдеться – інформує 24 Канал.

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П'ять підстав

На підставі професії виїхати з України можуть

військові у відпустку – за наявності документів про дозвіл з військової частини;

працівники закладу догляду, які перебувають на військовому обліку, та супроводжують осіб з інвалідністю;

члени екіпажів кораблів, якщо вони прямують до роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання;

працівники залізничного транспорту;

авіаційний персонал для відрядження чи на навчання;

водії, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів і пасажирів;

спортсмени, які включені до складу національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю, тренери, спортивні судді та інші фахівці.

Для допомоги ЗСУ військовозобов'язаний чоловік може виїхати за кордон, якщо він:

водій-волонтер, який перевозить вантажі для ЗСУ чи гуманітарку;

діяч культури, який збирає кошти на благодійність та представляє Україну на міжнародній арені;

спортсмен або тренер, який бере участь у міжнародних офіційних змаганнях.

За станом здоров'я та сімейними обставинами мають право на виїзд за кордон військовозобов'язані, які

самі мають інвалідність;

мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю і супроводжують таких дружину (чоловіка) для виїзду за межі України;

особи, які мають одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи і супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України;

особи, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи і супроводжують таких осіб для виїзду за межі України;

особи, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

особи, які потребують постійного догляду, — у супроводі одного із членів сім'ї першого ступеня споріднення;

опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України;

особи з інвалідністю або інші особи, які потребують постійного догляду, які проживають (перебувають) у закладах/установах — у супроводі працівників закладу догляду.

Право на виїзд за кордон зберігають також держслужбовці.

В Україні продовжать воєнний стан та загальну мобілізацію

Щоб виїхати за кордон під час воєнного стану військовозобов'язаний чоловік від 18 до 60 років має документально підтвердити наявність підстави. Той, хто виїздить за станом здоров'я, відповідні документи може взяти в ТЦК, інші категорії повинні звернутися до цивільних органів та установ.

Наразі в нашій країні воєнний стан продовжено до 15 листопада. Президент Зеленський пропонує продовжити його ще на 90 днів, тобто до 14 лютого 2024 року. 6 листопада Комітет з питань оборони одноголосно ухвалив відповідні законопроєкти. Тепер за них має проголосувати Верховна Рада.