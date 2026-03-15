Владелица магазина напала на клиента из-за украинского языка: чем все закончилось

В одном из магазинов в Украине произошел конфликт из-за использования украинского языка. По словам потерпевшего, владелица торговой точки напала на него после замечания относительно обслуживания на государственном языке.

Инцидент закончился обращением в полицию и оглаской в сети. Об этом пишет "ТСН" со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Почему возник конфликт?

Инцидент произошел в магазине, где между клиентом и владелицей торговой точки возник спор о языке обслуживания.

По словам мужчины, он попросил продавщицу говорить с ним на украинском языке, как того требует закон о функционировании государственного языка в сфере обслуживания.

Однако просьба клиента якобы вызвала резкую реакцию со стороны владелицы магазина. Мужчина утверждает, что после словесной перепалки ситуация обострилась. По его словам, владелица магазина начала вести себя агрессивно и ударила его ключами.

Меня не оскорбили удары. Меня оскорбило, что она говорила на русском со мной. Так, я сказал, что из-за таких любителей "русского мира“ и началась война – но это уже после того, как она меня начала выгонять из магазина,

– заявил мужчина во время судебного заседания.

После инцидента мужчина обратился к правоохранителям и написал заявление в полицию.

Женщина же на суде заявила, что знает украинский язык, однако после просьбы посетителя перейти на него, она "принципиально говорила с ним на русском". Свои физические действия владелица магазина объяснила тем, что клиент якобы разговаривал грубо, она его испугалась и просто пыталась, не имея умысла наносить повреждения.

Каким было решение суда?

Выводы экспертов и записи с нагрудных камер полицейских, Долинский районный суд признал версию обвиняемой неубедительной. Суд установил, что действия женщины были умышленными.

Владелицу магазина признали виновной в умышленном нанесении легких телесных повреждений (часть 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины).

Признать виновной в совершении уголовного правонарушения и назначить наказание в виде общественных работ на срок шестьдесят часов,

– постановлено в приговоре суда от 12 марта 2026 года.

Женщина имеет право обжаловать это решение, подав апелляционную жалобу в течение 30 дней с момента провозглашения приговора.

Что известно о языковом законе в сфере обслуживания?