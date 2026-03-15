Власниця магазину напала на клієнта через українську мову: чим усе закінчилось

В одному з магазинів в Україні стався конфлікт через використання української мови. За словами потерпілого, власниця торгової точки напала на нього після зауваження щодо обслуговування державною мовою.

Інцидент закінчився зверненням до поліції та розголосом у мережі. Про це пише "ТСН" з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Чому виник конфлікт?

Інцидент стався у магазині, де між клієнтом та власницею торгової точки виникла суперечка щодо мови обслуговування.

За словами чоловіка, він попросив продавчиню говорити з ним українською мовою, як того вимагає закон про функціонування державної мови у сфері обслуговування.

Однак прохання клієнта нібито викликало різку реакцію з боку власниці магазину. Чоловік стверджує, що після словесної перепалки ситуація загострилася. За його словами, власниця магазину почала поводитися агресивно та вдарила його ключами.

Мене не образили удари. Мене образило, що вона говорила російською зі мною. Так, я сказав, що через таких любителів „російського міра“ і почалася війна – але це вже після того, як вона мене почала виганяти з магазину,

– заявив чоловік під час судового засідання.

Після інциденту чоловік звернувся до правоохоронців та написав заяву до поліції.

Жінка ж на суді заявила, що знає українську мову, однак після прохання відвідувача перейти на неї, вона "принципово говорила до нього російською". Свої фізичні дії власниця магазину пояснила тим, що клієнт нібито розмовляв грубо, вона його злякалася і просто намагалася, не маючи умислу завдавати ушкоджень.

Яким було рішення суду?

Висновки експертів та записи з нагрудних камер поліцейських, Долинський районний суд визнав версію обвинуваченої непереконливою. Суд встановив, що дії жінки були умисними.

Власницю магазину визнали винною в умисному нанесенні легких тілесних ушкоджень (частина 1 статті 125 Кримінального кодексу України).

Визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення та призначити покарання у виді громадських робіт на строк шістдесят годин,

– постановлено у вироці суду від 12 березня 2026 року.

Жінка має право оскаржити це рішення, подавши апеляційну скаргу протягом 30 днів з моменту проголошення вироку.

