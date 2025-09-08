В Виннице 3 участницам акции по препятствованию военнослужащим Винницкого ОМТЦК и СП возле городского стадиона сообщили о подозрении.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение пресс-службы областной прокуратуры.

Что известно о конфликте с ТЦК в Виннице?

По данным следствия, 1 августа военные из городского ТЦК доставили в пункт сбора мужчин, которые находились в розыске за уклонение от призыва или которые не имеют временного освобождения от призыва.

"Среди мужчин были родственники подозреваемых, которых женщины пытались "забрать домой". В свою поддержку женщины организовали толпу граждан. Одновременно они вели прямую трансляцию события в различных социальных сетях", – пишут в прокуратуре.

Там отметили, что из-за таких действий подозреваемых военные Винницкого ТЦК не смогли вовремя выполнить свои обязанности. Действия гражданок квалифицировали как подстрекательство к препятствованию и непосредственное препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период.

