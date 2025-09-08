У Вінниці 3 учасницям акції з перешкоджання військовослужбовцям Вінницького ОМТЦК та СП біля міського стадіону повідомили про підозру.

Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення пресслужби обласної прокуратури.

Що відомо про конфлікт з ТЦК у Вінниці?

За даними слідства, 1 серпня військові з міського ТЦК доставили до пункту збору чоловіків, які перебували в розшуку за ухилення від призову або які не мають тимчасового звільнення від призову.

"Серед чоловіків були родичі підозрюваних, яких жінки намагалися "забрати додому". На свою підтримку жінки організували юрбу громадян. Одночасно вони вели пряму трансляцію події у різних соціальних мережах", – пишуть в прокуратурі.

Там зазначили, що через такі дії підозрюваних військові Вінницького ТЦК не змогли вчасно виконати свої обов’язки. Дії громадянок кваліфікували як підбурювання до перешкоджання та безпосереднє перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України й інших військових формувань в особливий період.

