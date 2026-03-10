В Торонто обстреляли американское консульство
- Американское консульство в Торонто обстреляли утром 10 марта, пострадавших из-за этого нет.
- Следователи обнаружили следы от пуль на здании, расследование продолжается, информации о подозреваемом нет.
Американское консульство в центре Торонто обстреляли из огнестрельного оружия утром во вторник, 10 марта. Дорогу для движения транспорта вблизи здания временно перекрыли на время расследования.
Пострадавших или погибших в результате стрельбы, по предварительным данным, нет. Об этом сообщает CBC News.
Что известно о стрельбе в Торонто?
По данным полиции, сообщение о стрельбе поступило ориентировочно в 05:30 по местному времени. По прибытии на место происшествия правоохранители обнаружили признаки использования огнестрельного оружия, но пострадавших нет.
Информации относительно подозреваемого нет. Следователи обнаружили углубление размером с пулю на дверях и внешней стороне каменной стены здания. Премьер-министр провинции Онтарио Даг Форд уже отреагировал на инцидент.
Полиция обнаружила следы стрельбы / CBC, Evan Mitsui
По данным издания, он осудил стрельбу, назвав ее "абсолютно неприемлемым актом насилия и запугивания", который направлен против их "американских друзей и соседей". Расследование относительно стрельбы продолжается.
По предварительной информации, на месте происшествия обнаружили примерно 10 гильз. Несколько дней назад сообщали, что у здания американского посольства в Осло прогремел взрыв. Но, к счастью, там также обошлось без раненых.
Другие подобные инциденты
Напомним, взрыв возле посольства США в Осло произошел ночью 8 марта. Очевидцы сообщали местным СМИ, что видели дым, который поднимался над территорией дипломатического комплекса, подозревают теракт.
Недавно в Остине мужчина, одетый в худи с надписью "Собственность Аллаха" и футболку с флагом Ирана, открыл стрельбу из окна внедорожника возле одного из баров. Из-за этого погибли и пострадали люди.
Еще в начале марта иранские дроны атаковали посольство США в Эр-Рияде. Атака вызвала пожар и "незначительный материальный ущерб", как заявили в Минобороны Саудовской Аравии, но пострадавших не было.