В Торонто обстреляли американское консульство

Американское консульство в центре Торонто обстреляли из огнестрельного оружия утром во вторник, 10 марта. Дорогу для движения транспорта вблизи здания временно перекрыли на время расследования.

Пострадавших или погибших в результате стрельбы, по предварительным данным, нет. Об этом сообщает CBC News.

Что известно о стрельбе в Торонто?

По данным полиции, сообщение о стрельбе поступило ориентировочно в 05:30 по местному времени. По прибытии на место происшествия правоохранители обнаружили признаки использования огнестрельного оружия, но пострадавших нет.

Информации относительно подозреваемого нет. Следователи обнаружили углубление размером с пулю на дверях и внешней стороне каменной стены здания. Премьер-министр провинции Онтарио Даг Форд уже отреагировал на инцидент.



Полиция обнаружила следы стрельбы / CBC, Evan Mitsui

По данным издания, он осудил стрельбу, назвав ее "абсолютно неприемлемым актом насилия и запугивания", который направлен против их "американских друзей и соседей". Расследование относительно стрельбы продолжается.

По предварительной информации, на месте происшествия обнаружили примерно 10 гильз. Несколько дней назад сообщали, что у здания американского посольства в Осло прогремел взрыв. Но, к счастью, там также обошлось без раненых.

Другие подобные инциденты