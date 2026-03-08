Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление правоохранителей.

Что известно о взрыве?

Громкий взрыв произошел около часа ночи по местному времени в западной части города вблизи диппредставительства. Очевидцы рассказали местным СМИ, что видели дым, который поднимался над территорией дипломатического комплекса.

В полицейском управлении Осло сообщили в отдельном заявлении, что сразу не было понятно, что стало причиной взрыва или кто был к нему причастен.

"Полиция ведет диалог с посольством, сообщений о пострадавших лицах нет", – говорится в заявлении.

Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства инцидента.

