У Торонто обстріляли американське консульство

Американське консульство у центрі Торонто обстріляли з вогнепальної зброї вранці у вівторок, 10 березня. Дорогу для руху транспорту поблизу будівлі тимчасово перекрили на час розслідування.

Постраждалих або загиблих внаслідок стрілянини, за попередніми даними, немає. Про це повідомляє CBC News.

Що відомо про стрілянину у Торонто?

За даними поліції, повідомлення про стрілянину надійшло орієнтовно о 05:30 за місцевим часом. Після прибуття на місце події правоохоронці виявили ознаки використання вогнепальної зброї, але постраждалих немає.

Інформації стосовно підозрюваного немає. Слідчі виявили заглиблення розміром з кулю на дверях та зовнішній стороні кам'яної стіни будівлі. Прем'єр-міністр провінції Онтаріо Даг Форд вже відреагував на інцидент.



Поліція виявила сліди стрілянини / CBC, Evan Mitsui

За даними видання, він засудив стрілянину, назвавши її "абсолютно неприйнятним актом насильства та залякування", який спрямований проти їхніх "американських друзів та сусідів". Розслідування щодо стрілянини триває.

За попередньою інформацією, на місці події виявили приблизно 10 гільз. Кілька днів тому повідомляли, що біля будівлі американського посольства в Осло пролунав вибух. Але, на щастя, там також минулося без поранених.

