В Украине запустили годовой Контракт 18 – 24, который могут подписать ребята от 18 до 24 лет. Теперь этот формат могут расширить и предложить добровольцам других возрастных категорий похожие условия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью заместителя руководителя Офиса президента Павла Палисы для Суспильного.

На кого могут распространить Контракт 18 – 24?

Павел Палиса не исключает, что формат, подобный Контракту 18 – 24, предложат и уже мобилизованным гражданам.

Этот контракт четко даст людям понимание сроков службы, возможности изменений, определенных льгот и так далее,

– объяснил заместитель руководителя ОП.

Он рассказал, что уже общался с тремя командирами бригад, которые "направили время и усилия" на рекрутинг по Контракту 18 – 24, и они очень довольны новобранцами.

По словам Палисы, этих бойцов ценят прежде всего из-за их эффективности и способности после подготовки, тренировок и соответствующего обеспечения выполнять спектр задач, которые с мобилизованными мужчинами у них в большинстве случаев нет возможности выполнять.

Заместитель руководителя ОП также прокомментировал выезд за границу мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. По его словам, решение правительства не подрывает усилий государства по привлечению добровольцев, ведь ключевым фактором в этом процессе является свобода выбора. Вторым важным аспектом является создание условий, которые делают службу конкурентной и привлекательной по сравнению с другими возможностями.

