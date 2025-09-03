Контракт 18 –24 могут расширить на другие возрастные категории украинцев, – Палиса
- Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса заявил, что формат Контракта 18 – 24 могут расширить на другие возрастные категории, включая уже мобилизованных граждан.
- Палиса подчеркнул, что важными аспектами привлечения являются свобода выбора и создание привлекательных условий для службы.
В Украине запустили годовой Контракт 18 – 24, который могут подписать ребята от 18 до 24 лет. Теперь этот формат могут расширить и предложить добровольцам других возрастных категорий похожие условия.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью заместителя руководителя Офиса президента Павла Палисы для Суспильного.
Читайте также Какую зарплату получает военнообязанный в случае мобилизации: ответ Минобороны
На кого могут распространить Контракт 18 – 24?
Павел Палиса не исключает, что формат, подобный Контракту 18 – 24, предложат и уже мобилизованным гражданам.
Этот контракт четко даст людям понимание сроков службы, возможности изменений, определенных льгот и так далее,
– объяснил заместитель руководителя ОП.
Он рассказал, что уже общался с тремя командирами бригад, которые "направили время и усилия" на рекрутинг по Контракту 18 – 24, и они очень довольны новобранцами.
По словам Палисы, этих бойцов ценят прежде всего из-за их эффективности и способности после подготовки, тренировок и соответствующего обеспечения выполнять спектр задач, которые с мобилизованными мужчинами у них в большинстве случаев нет возможности выполнять.
Заместитель руководителя ОП также прокомментировал выезд за границу мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. По его словам, решение правительства не подрывает усилий государства по привлечению добровольцев, ведь ключевым фактором в этом процессе является свобода выбора. Вторым важным аспектом является создание условий, которые делают службу конкурентной и привлекательной по сравнению с другими возможностями.
Контракт 18 – 24 для украинцев: что известно
- В феврале этого года Владимир Зеленский объявил о разработке Минобороны специального контракта для граждан в возрасте от 18 до 24 лет.
- Уже 11 февраля Минобороны Украины официально запустило формат добровольной службы Контракт 18 – 24 для украинцев, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год.
- Этот контракт предусматривает выплату 1 миллион гривен, из которых 200 тысяч выплачиваются сразу, а остальные во время службы. Также предусмотрены социальные гарантии, в частности, возможность "нулевой" ипотеки, обучение за государственный счет, бесплатное медицинское обеспечение.