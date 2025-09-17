Процедура принятия на военную службу по контракту граждан в возрасте от 60 лет официально запущена. В воинские части и ТЦК и СП направили соответствующий алгоритм действий.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на члена комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Романа Костенко.

Куда обращаться мужчинам 60+, чтобы пойти воевать по контракту?

Роман Костенко отметил, что те, кто желает поступить на военную службу по контракту в возрасте 60+ уже может это сделать. В воинские части и ТЦК и СП уже разослали алгоритм действий должностных лиц по принятию на военную службу по контракту граждан в возрасте от 60 лет.

Это означает, что процедура официально запущена – теперь вы можете обращаться в воинские части и ТЦК и СП для оформления необходимых документов,

– пояснил народный депутат.

Что известно о разрешении на службу мужчинам в возрасте после 60 лет в ВСУ?