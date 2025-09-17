Процедура прийняття на військову службу за контрактом громадян віком від 60 років офіційно запущена. До військових частин і ТЦК та СП надіслали відповідний алгоритм дій.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на члена комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Романа Костенка.

Куди звертатися чоловікам 60+, щоб піти воювати за контрактом?

Роман Костенко зазначив, що ті, хто бажає вступити на військову службу за контрактом віком 60+ вже може це зробити. До військових частин і ТЦК та СП вже розіслали алгоритм дій посадових осіб щодо прийняття на військову службу за контрактом громадян віком від 60 років.

Це означає, що процедура офіційно запущена – тепер ви можете звертатися до військових частин і ТЦК та СП для оформлення необхідних документів,

– пояснив народний депутат.

Що відомо про дозвіл на службу чоловікам віком після 60 років у ЗСУ?