Процедура офіційно запущена, – нардеп Костенко про службу за контрактом 60+
- Процедура прийняття на військову службу за контрактом громадян віком від 60 років офіційно запущена.
- Військові частини та ТЦК та СП отримали алгоритм дій для оформлення документів таких громадян.
Процедура прийняття на військову службу за контрактом громадян віком від 60 років офіційно запущена. До військових частин і ТЦК та СП надіслали відповідний алгоритм дій.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на члена комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Романа Костенка.
Куди звертатися чоловікам 60+, щоб піти воювати за контрактом?
Роман Костенко зазначив, що ті, хто бажає вступити на військову службу за контрактом віком 60+ вже може це зробити. До військових частин і ТЦК та СП вже розіслали алгоритм дій посадових осіб щодо прийняття на військову службу за контрактом громадян віком від 60 років.
Це означає, що процедура офіційно запущена – тепер ви можете звертатися до військових частин і ТЦК та СП для оформлення необхідних документів,
– пояснив народний депутат.
Що відомо про дозвіл на службу чоловікам віком після 60 років у ЗСУ?
16 липня Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє українцям, що досягли граничного віку перебування на службі, підписувати контракт для продовження військової служби. Документ вже підписав президент Володимир Зеленський.
Згідно із законом, громадяни, які досягли віку перебування в запасі, можуть повторно стати на військовий облік за власним бажанням і за умови письмової згоди командира частини. Для офіцерів пенсійного віку додатково потрібне погодження Генштабу ЗСУ.
При цьому служба таких контрактників обмежується небойовими посадами. Вони можуть працювати у підрозділах забезпечення, у штабах чи на спеціалізованих напрямках у складі сержантів, рядових та офіцерів.
Контракт укладається на 1 рік із можливістю продовження ще на рік, але всі вони автоматично припиняються після завершення або скасування воєнного стану.
Нагадуємо, мобілізації в Україні підлягають військовозобов'язані віком від 25 до 60 років. Після цього віку громадяни не можуть бути призвані.