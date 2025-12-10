В Сухопутных войсках ВСУ объяснили, чем контракт отличается от мобилизации

В Украине действует военное положение и проводится всеобщая мобилизация. В это время к прохождению службы привлекают военнообязанных, которым присылают или вручают повестки для призыва в Вооруженные силы.

Происходит усиленное комплектование армии. Об этом "РБК-Украина" рассказал офицер Первого центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ Илья Абель, передает 24 Канал.

Что важно знать о различных видах службы?

По словам Абеля, решение подписать контракт или ждать мобилизации существенно отличаются по подходу. В первом случае человек действует сознательно, самостоятельно выбирая должность, подразделение и дату поступления в армию. Он подчеркивает, что рост популярности рекрутинговых центров – не временная тенденция, а естественная эволюция системы комплектования войска. Рекрутинг, по его словам, усиливает мобилизацию, но не заменяет ее.

Контрактная служба позволяет кандидатам выбрать направление, пройти четкую подготовку и быстро попасть туда, где их навыки будут наиболее полезными.

Зато мобилизация остается государственным инструментом обеспечения обороны, который действует независимо от личного выбора.

Основные различия между контрактом и мобилизацией

Статус решения. Мобилизация – это выполнение обязанности по повестке. Контракт или добровольная мобилизация – осознанный выбор, когда человек сам обращается в рекрутинговый центр. Сроки службы. Мобилизованные проходят службу до решения о демобилизации. Контрактники имеют определенный срок – обычно от одного года, в частности в рамках программы "Контракт 18 – 24". Предсказуемость пути. Через рекрутинговый центр прозрачно видно все этапы: консультация, подбор должности, подготовка, адаптация в подразделении. Финансовые стимулы. Для контрактников доступны единовременные выплаты. Молодежные программы, например "Контракт 18 – 24", могут обеспечить дополнительные финансовые бонусы до 1 миллиона гривен за год службы.

Если для человека важно выбрать конкретную должность и бригаду, рекрутинг является самым удобным путем для этого,

– отмечает Абель.

Он отметил, что рекрутинг позволяет совместить желание служить с возможностью попасть именно туда, где навыки бойца будут иметь наибольшее влияние на оборону страны.

