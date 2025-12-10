В Сухопутных войсках ВСУ объяснили, чем контракт отличается от мобилизации
- Контрактная служба позволяет лицу сознательно выбирать должность, подразделение и дату вступления в армию, в то время как мобилизация является государственным инструментом, независимым от личного выбора.
- Рекрутинг усиливает мобилизацию, предоставляя возможность кандидатам выбрать направление и быстро попасть туда, где их навыки будут наиболее полезными.
В Украине действует военное положение и проводится всеобщая мобилизация. В это время к прохождению службы привлекают военнообязанных, которым присылают или вручают повестки для призыва в Вооруженные силы.
Происходит усиленное комплектование армии. Об этом "РБК-Украина" рассказал офицер Первого центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ Илья Абель, передает 24 Канал.
Что важно знать о различных видах службы?
По словам Абеля, решение подписать контракт или ждать мобилизации существенно отличаются по подходу. В первом случае человек действует сознательно, самостоятельно выбирая должность, подразделение и дату поступления в армию. Он подчеркивает, что рост популярности рекрутинговых центров – не временная тенденция, а естественная эволюция системы комплектования войска. Рекрутинг, по его словам, усиливает мобилизацию, но не заменяет ее.
Контрактная служба позволяет кандидатам выбрать направление, пройти четкую подготовку и быстро попасть туда, где их навыки будут наиболее полезными.
Зато мобилизация остается государственным инструментом обеспечения обороны, который действует независимо от личного выбора.
Основные различия между контрактом и мобилизацией
- Статус решения. Мобилизация – это выполнение обязанности по повестке. Контракт или добровольная мобилизация – осознанный выбор, когда человек сам обращается в рекрутинговый центр.
- Сроки службы. Мобилизованные проходят службу до решения о демобилизации. Контрактники имеют определенный срок – обычно от одного года, в частности в рамках программы "Контракт 18 – 24".
- Предсказуемость пути. Через рекрутинговый центр прозрачно видно все этапы: консультация, подбор должности, подготовка, адаптация в подразделении.
- Финансовые стимулы. Для контрактников доступны единовременные выплаты. Молодежные программы, например "Контракт 18 – 24", могут обеспечить дополнительные финансовые бонусы до 1 миллиона гривен за год службы.
Если для человека важно выбрать конкретную должность и бригаду, рекрутинг является самым удобным путем для этого,
– отмечает Абель.
Он отметил, что рекрутинг позволяет совместить желание служить с возможностью попасть именно туда, где навыки бойца будут иметь наибольшее влияние на оборону страны.
Мобилизация 2025 в Украине
В Украине до 3 февраля 2026 года продолжается военное положение и всеобщая мобилизация.
Военнообязанные могут получить отсрочку от службы. В частности, те, имеющие серьезные глазные заболевания, такие как глаукома в тяжелой стадии, отслоение или разрыв сетчатки. В то же время легкие формы глазных заболеваний не является основанием для освобождения от мобилизации.
ТЦК получает мобилизационные планы от Генерального штаба ВСУ и не определяет самостоятельно количество людей для мобилизации.