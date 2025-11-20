Проблемы, связанные с тяжелыми и необратимыми нарушениями функций органа зрения могут стать основанием для признания военнообязанных непригодными для службы, рассказывает 24 Канал.
Какие ключевые критерии для освобождения от мобилизации?
Человек может быть полностью освобожден от мобилизации, если у него есть серьезные глазные заболевания или анатомические дефекты, предусмотренные действующим росписью болезней. Среди них:
- выраженные анатомические изменения век или конъюнктивы, которые вызывают значительное ухудшение зрения или подвижности обоих глаз;
- тяжелые патологии глаз и их придатков на обоих глазах, а именно: рубцовые изменения, помутнение, дистрофии, хронические катаракты, поражения зрительного нерва и другие процессы, сопровождающиеся частыми рецидивами или устойчивым падением зрения;
- любой тип отслоения или разрыва сетчатки на обоих глазах;
- глаукома в тяжелой стадии, если она развилась на двух глазах;
- паралич глазодвигательных мышц, который вызывает стойкую диплопию (двойное зрение);
- значительные нарушения рефракции, то есть высокая степень аметропии;
- близорукость (миопия) или дальнозоркость (гиперметропия) любого глаза в одном из меридианов более 12,0 диоптрий (D);
К причинам полной непригодности относится также критическое падение остроты зрения, в частности полная слепота на один или оба глаза или отсутствие глазного яблока.
Решение о пригодности принимает ВВК только после изучения медицинской документации и личного осмотра.
Когда офтальмологические проблемы не освобождают от мобилизации
Далеко не все заболевания глаз дают право на освобождение. В большинстве случаев лицо может быть признано ограниченно годным, а иногда и полностью годным. К таким ситуациям относятся:
- средняя степень близорукости или дальнозоркости (примерно 6,0–12,0 D);
- легкие формы глаукомы;
- астигматизм с разницей рефракции в меридианах от 3,0 до 6,0 D;
- несложные или хронические заболевания век, конъюнктивы, слезных путей или орбиты, которые не вызывают серьезного нарушения зрительной или двигательной функции глаза.
Все решения ВВК основываются на Приказе Министерства обороны Украины №402 от 14.08.2008 года (со всеми последующими изменениями). Именно он утверждает Положение о военно-врачебной экспертизе, где содержится Расписание болезней. Статьи 29 – 31 этого документа посвящены патологиям органа зрения и определяют критерии пригодности или непригодности к военной службе.
