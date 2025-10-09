"Очень сложная, но своевременная и успешная": Зеленский рассказал о контрнаступательной операции
- Зеленский сообщил, что контрнаступательная операция на фронте была сложной, но своевременной и успешной; военным удалось сорвать российскую летнюю наступательную кампанию.
- За время операции на Добропольском направлении с 21 августа российская армия потеряла 12 тысяч военных, из которых более 7 тысяч погибли.
Владимир Зеленский заявил, что на фронте продолжается контрнаступательная операция. По словам президента, Силам обороны удалось сорвать российскую летнюю наступательную кампанию.
Об этом Зеленский заявил на встрече с журналистами, сообщает 24 Канал.
Читайте также Силы обороны продвинулись на Сумщине, россияне также имеют результаты: обзор фронта от ISW
Какое значение имела операция Сил обороны?
Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По словам главы государства, сейчас самые интенсивные ведутся на Покровском и Добропольском направлениях.
Продолжается контрнаступательная операция. И мы считаем, что она очень сложная, но очень своевременная, и считаем, что она успешная,
– заявил Зеленский.
Президент подчеркнул, что эта операция сорвала российскую летнюю наступательную кампанию.
Он отметил, что за время Добропольской операции, то есть с 21 августа, российская армия потеряла 12 тысяч военных, более 7 тысяч из них – "двухсотые".
Самое главное – эта наша операция сорвала все те планы, которые россияне коммуницировали американской стороне, что они якобы оккупируют Донбасс, большую часть Донбасса, именно до ноября. Говорили до сентября, а потом перенесли сроки на ноябрь,
– добавил Владимир Зеленский.
По его словам, эта операция существенно повлияла на оборону Покровска: после больших потерь вблизи Доброполья россияне получили приказ любой ценой захватить город.
Согласно перехватам и другим данным, последние дни враг ежедневно теряет более сотни своих военных, иногда – до двухсот.
Что сейчас происходит возле Покровска?
Командир экипажа боевой группы "Тайфун" "Немец" в эфире 24 Канала рассказал, что на Покровском направлении оккупанты имеют преимущество в личном составе, технике и боеприпасах. Однако Силы обороны Украины не дают им пройти вперед.
По словам военных, оккупанты пытаются инфильтроваться в глубину позиций Сил обороны Украины. При этом они стремятся избегать боевых контактов.
В течение суток 8 октября было зафиксировано 217 боевых столкновений. В частности, на Покровском направлении ВСУ остановили 58 атак.