Володимир Зеленський заявив, що на фронті триває контрнаступальна операція. За словами президента, Силам оборони вдалося зірвати російську літню наступальну кампанію.

Про це Зеленський заявив на зустрічі з журналістами, повідомляє 24 Канал.

Яке значення мала операція Сил оборони?

Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. За словами глави держави, зараз найінтенсивніші ведуться на Покровському та Добропільському напрямках.

Триває контрнаступальна операція. І ми вважаємо, що вона дуже складна, але дуже вчасна, і вважаємо, що вона успішна,

– заявив Зеленський.

Президент наголосив, що ця операція зірвала російську літню наступальну кампанію.

Він зазначив, що за час Добропільської операції, тобто з 21 серпня, російська армія втратила 12 тисяч військових, понад 7 тисяч з них – "двохсоті".

Найголовніше – ця наша операція зірвала всі ті плани, які росіяни комунікували американській стороні, що вони начебто окупують Донбас, більшу частину Донбасу, саме до листопада. Казали до вересня, а потім перенесли терміни на листопад,

– додав Володимир Зеленський.

За його словами, ця операція суттєво вплинула на оборону Покровська: після великих втрат поблизу Добропілля росіяни отримали наказ за будь-яку ціну захопити місто.

Згідно з перехопленнями та іншими даними, останніми днями ворог щодня втрачає понад сотню своїх військових, подекуди – до двохсот.

Що зараз відбувається біля Покровська?