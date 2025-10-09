Ворог завдав по позиціях ЗСУ та населених пунктах 87 авіаударів, скинув 192 КАБи, залучив для ураження 5827 дронів-камікадзе та здійснив 4192 обстріли, з яких 118 – із РСЗВ. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб.

Яка ситуація на фронті?

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби, 8 жовтня, було зафіксовано 9 бойових зіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку було 34 боєзіткнення біля Вовчанська, Западного, Довгенького, в бік Колодязного, Кутьківки, Одрадного, Дворічанського, Липців.

На Куп'янському напрямку за добу зафіксовано 7 атак. ЗСУ відбили штурми біля Куп'янська, Степової Новоселівки та в бік Курилівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів у спробі просунутися вперед поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Шандриголове, Дерилове, Карпівка, Торське та в напрямку Ольгівки й Нового Миру.

На Слов'янському напрямку ворог 10 разів атакував позиції ЗСУ біля Ямполя, Виїмки, Федорівки, Дронівки та Григорівки.

На Краматорському напрямку окупанти не проводили наступальних дій.

На Костянтинівському напрямку Росія атакувала 17 разів біля Русиного Яру, Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Полтавки та в напрямку Костянтинівки.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 58 атак біля населених пунктів Затишок, Никанорівка, Червоний Лиман, Лисівка, Родинське, Новоекономічне, Миролюбівка, Дачне, Муравка та в напрямку Мирнограда, Балагану, Покровська, Філії.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 40 російських штурмів біля населених пунктів Андріївка-Клевцове, Піддубне, Соснівка, Філія, Січневе, Комишуваха, Вороне, Вербове, Олексіївка, Новомиколаївка, Новогригорівка, Полтавка, Малинівка.

На Гуляйпільському напрямку Росія наступальних дій не проводила.

На Оріхівському напрямку було 9 боєзіткнень біля населених пунктів Степове, Кам'янське та у напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ЗСУ відбили 1 атаку загарбників у бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога немає.

