Загалом російські війська зменшилися уже на 1 119 390 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії?
З початку повномасштабного вторгнення втрати Росії орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 119 390 (+1020);
- танків – 11 241 (+1);
- бойових броньованих машин – 23 325 (+1);
- артилерійських систем – 33 534 (+15);
- РСЗВ – 1 517 (+0);
- засобів ППО – 1 225 (+0);
- літаків – 427 (+0);
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 68 293 (+328);
- крилатих ракет – 3 841 (+0);
- кораблів та катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 63 705 (+55);
- спеціальної техніки – 3 973 (+0).
Втрати Росії станом на 9 жовтня / Інфографіка Генштабу
Втрати Росії: останні новини
Президент Зеленський розповів, що Росія з 21 серпня на Добропільському напрямку втратила понад 12 тисяч військових.
Тим часом на Покровському напрямку щодня знищують понад 100 окупантів, а загалом за минулий місяць – 3 028.
Втрачає ворог і техніку. Зокрема, нещодавно ЗСУ знищили вкрай рідкісну ціль – станцію РЕБ "Житель".