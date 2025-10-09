Загалом російські війська зменшилися уже на 1 119 390 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії?

З початку повномасштабного вторгнення втрати Росії орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1 119 390 (+1020);

танків – 11 241 (+1);

бойових броньованих машин – 23 325 (+1);

артилерійських систем – 33 534 (+15);

РСЗВ – 1 517 (+0);

засобів ППО – 1 225 (+0);

літаків – 427 (+0);

гелікоптерів – 346 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 68 293 (+328);

крилатих ракет – 3 841 (+0);

кораблів та катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 63 705 (+55);

спеціальної техніки – 3 973 (+0).

Втрати Росії станом на 9 жовтня / Інфографіка Генштабу

