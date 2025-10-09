Загалом російські війська зменшилися уже на 1 119 390 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також "Живими залишилися одиниці": історія росіян, яких взяли в полон бійці 80-ї Галицької бригади

Які втрати Росії?

З початку повномасштабного вторгнення втрати Росії орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 119 390 (+1020);
  • танків – 11 241 (+1);
  • бойових броньованих машин – 23 325 (+1);
  • артилерійських систем – 33 534 (+15);
  • РСЗВ – 1 517 (+0);
  • засобів ППО – 1 225 (+0);
  • літаків – 427 (+0);
  • гелікоптерів – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 68 293 (+328);
  • крилатих ракет – 3 841 (+0);
  • кораблів та катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 63 705 (+55);
  • спеціальної техніки – 3 973 (+0).

Втрати Росії станом на 9 жовтня / Інфографіка Генштабу

Втрати Росії: останні новини