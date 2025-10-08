Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.

Дивіться також Війська Росії отримали наказ штурмувати українські позиції за будь-яку ціну, – Зеленський

Що президент каже про втрати окупантів?

Володимир Зеленський наголосив, що рівень російських втрат значно зріс, адже окупанти отримали наказ штурмувати позиції Сил оборони України за будь-яку ціну.

Тільки наші воїни СБУ і тільки на Покровському напрямку знищують зараз понад 100 окупантів на день, і це без врахування результатів дій воїнів інших складових наших Сил оборони та безпеки,

– зазначив український лідер.

Він додав, що за минулий місяць воїни ЦСО "А" СБУ ліквідували 3028 окупантів – по кожному з них є відповідна верифікація.

Важливі втрати ворога останнім часом: що відомо?