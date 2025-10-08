Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на військового блогера Романа Шрайка.

Скільки танків насправді має Росія?

За словами аналітиків, на зберігання в Росії залишаються 2887 танків, серед них 1656 одиниць перебувають у поганому стані.

Варто зазначити, що приблизно 60% з них (зокрема моделі Т-64, Т-72 Урал/А, Т-80УД) практично не підлягають відновленню.

Решта становить:

Т-55 – 15 одиниць,

Т-62 – 377 одиниць,

Т-72Б – 292 одиниці.

Загалом ці 684 танки теоретично можна відновити, але процес ремонту буде значно повільнішим через стан техніки.

Ще 1231 танк перебуває у "вкрай поганому" стані, тобто фактично не підлягає ремонту.

Роман Шрайк наголосив, що це не означає повну відсутність танків у підрозділах російської армії – техніка там є, однак її намагаються зберігати, враховуючи високі втрати та скорочення можливостей для відновлення запасів.

Водночас нещодавно стало відомо, що російські війська активізували розконсервацію БМП на 111 Центральній базі резерву танків у Костромській області.

Військовий аналітик Jompy оприлюднив супутниковий знімок, який підтверджує суттєві зміни на території об'єкта.

Довідка. 111 Центральна база резерву танків (в/ч 42857) є одним з основних пунктів зберігання бронетехніки збройних сил Росії. Вона розташована поблизу міста Буй у Костромській області та підпорядковується Центральному військовому округу.

Наразі росіяни направляють БМП на відновлення або розбирають на донорські запчастини для інших з'єднань.

Як повідомляє "Мілітарний", через роки зберігання просто неба більшість машин опинилися у вкрай занедбаному стані. Корпуси покриті іржею, прилади зіпсовані, а двигуни та системи керування зазнали серйозних пошкоджень, що суттєво знижує їхню боєздатність.

Росіяни також зазнають значних втрат на фронті