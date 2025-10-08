Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
Что президент говорит о потерях оккупантов?
Владимир Зеленский отметил, что уровень российских потерь значительно вырос, ведь оккупанты получили приказ штурмовать позиции Сил обороны Украины любой ценой.
Только наши воины СБУ и только на Покровском направлении уничтожают сейчас более 100 оккупантов в день, и это без учета результатов действий воинов других составляющих наших Сил обороны и безопасности,
– отметил украинский лидер.
Он добавил, что за прошлый месяц воины ЦСО "А" СБУ ликвидировали 3028 оккупантов – по каждому из них есть соответствующая верификация.
Важные потери врага в последнее время: что известно?
Напомним, что бойцы ССО сорвали продвижение российских подразделений на Купянском направлении, применяя ударные FPV-дроны. Было ликвидировано 3 российских военнослужащих, а остальным пришлось отступить.
По данным военного блогера Романа Шрайка, российская армия исчерпала запас боеспособных танков, из 2887 танков на хранении 1656 единиц находятся в плохом состоянии, а 1231 – в "крайне плохом".
Оккупанты активизировали расконсервацию БМП на 111-й Центральной базе резерва танков, но большинство машин в запущенном состоянии из-за длительного хранения под открытым небом.