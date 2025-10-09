Об этом Зеленский заявил на встрече с журналистами, сообщает 24 Канал.

Какое значение имела операция Сил обороны?

Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По словам главы государства, сейчас самые интенсивные ведутся на Покровском и Добропольском направлениях.

Продолжается контрнаступательная операция. И мы считаем, что она очень сложная, но очень своевременная, и считаем, что она успешная,

– заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что эта операция сорвала российскую летнюю наступательную кампанию.

Он отметил, что за время Добропольской операции, то есть с 21 августа, российская армия потеряла 12 тысяч военных, более 7 тысяч из них – "двухсотые".

Самое главное – эта наша операция сорвала все те планы, которые россияне коммуницировали американской стороне, что они якобы оккупируют Донбасс, большую часть Донбасса, именно до ноября. Говорили до сентября, а потом перенесли сроки на ноябрь,

– добавил Владимир Зеленский.

По его словам, эта операция существенно повлияла на оборону Покровска: после больших потерь вблизи Доброполья россияне получили приказ любой ценой захватить город.

Согласно перехватам и другим данным, последние дни враг ежедневно теряет более сотни своих военных, иногда – до двухсот.

Что сейчас происходит возле Покровска?