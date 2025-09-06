Украинские военные 6 сентября 2022 года начали успешное контрнаступление на Харьковщине. В результате защитникам удалось освободить значительную часть украинских территорий от российской оккупации.

Начальник штаба, заместитель командира 2 самоходного артиллерийского дивизиона 92 ОШБр Андрей Лубинец рассказал в эфире 24 Канала, как развивались события в тот период. Он отметил, что его подразделение выполняло функцию общей поддержки войск, которые наступали на противника. В частности они прикрывали нашу пехоту и атаковали вражеские группировки, которые отступали.

Как Силы обороны выбивали россиян с Харьковщины?

Андрей Лубинец подчеркнул, что украинские военные изначально имели задачу прорываться в направлении города Купянск, однако россияне начали отступать со всех позиций на Харьковщине, поэтому пришлось расширять плацдарм действия Сил обороны.

Причиной этого стала информационная тишина, поскольку до последнего не было известно о замысле (контрнаступление на Харьковщине – 24 Канал). Младшим командиром только за несколько дней до того сообщили о полосах, где нужно работать и какие задачи необходимо выполнять каждый день. В результате мы вышли на город Купянск, Балаклею, Шевченково и другие,

– отметил он.

Вытеснив россиян, наших защитников удивило количество техники, которую они оставили. Она была заправлена и полностью готова к бою. А бежали оккупанты на машинах, которые могли быстро передвигаться.

Какая сейчас ситуация на Харьковском направлении:

"В Камазы набивалось по 40 – 50 человек почти без вещей. Они бросали все, беря только личное оружие. Был момент, когда мы зашли на место дислокации, где раньше был тыловой пункт россиян. Там мы взяли двух пленных артиллеристов. То есть темп был такой, что артиллерия брала в плен артиллерию", – сказал боец.

Он добавил, что его артиллерийскому дивизиону в период вытеснения россиян с Харьковщины удалось "затрофеить" много вражеской техники.

Имеет ли Россия успехи на Харьковщине?