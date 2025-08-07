Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главнокомандующего ВСУ Александра Сирского в интервью ТСН, обнародованном в четверг, 7 августа.

Как Украина узнала о наступлении россиян?

Александр Сырский во время интервью прокомментировал намерения России провести операцию в направлении Харькова в начале 2024-го года. Украинскому командованию удалось разоблачить намерения благодаря разведке и радиоперехватам.

По его словам, оккупанты не придерживались никакой информационной гигиены, зато они звонили друг другу с обычных мобильных и рассказывали, когда их выводят на отдых, а когда в наступление против Сил обороны.

Фактически не соблюдались меры сохранения в тайне. Особенно – среди обычных военнослужащих. Они звонили, использовали обычные телефоны; друг другу, рассказывали, что сейчас их выводят в районы; где-то отдых в течение двух недель, а после этого они отбывают в Белгород и готовятся к наступлению на Харьков. То есть мы знали, что такие действия будут,

– рассказал главком.

К слову, он признал, что украинское командование знало о возможности использования россиянами газовой трубы для проникновения в Суджу, однако так и не смогло полностью контролировать этот участок из-за других наступлений.