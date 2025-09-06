Українські військові 6 вересня 2022 року розпочали успішний контрнаступ на Харківщині. Як наслідок захисникам вдалось звільнити значну частину українських територій від російської окупації.

Начальник штабу, заступник командира 2 самохідного артилерійського дивізіону 92 ОШБр Андрій Лубінець розповів в етері 24 Каналу, як розвивались події в той період. Він зауважив, що його підрозділ виконував функцію загальної підтримки військ, які наступали на противника. Зокрема вони прикривали нашу піхоту та атакували ворожі угруповання, які відступали.

Як Сили оборони вибивали росіян з Харківщини?

Андрій Лубінець підкреслив, що українські військові від початку мали завдання прориватися в напрямку міста Куп'янськ, проте росіяни почали відступати зі всіх позицій на Харківщині, тому довелось розширювати плацдарм дії Сил оборони.

Причиною цього стала інформаційна тиша, оскільки до останнього не було відомо про замисел (контрнаступ на Харківщині – 24 Канал). Молодшим командиром лише за кілька днів до того повідомили про смуги, де потрібно працювати і які завдання необхідно виконувати кожного дня. В результаті ми вийшли на місто Куп'янськ, Балаклію, Шевченкове та інші,

– зауважив він.

Витіснивши росіян, наших захисників здивувала кількість техніки, яку вони залишили. Вона була заправлена та повністю готова до бою. А втікали окупанти на машинах, які могли швидко пересуватись.

Яка зараз ситуація на Харківському напрямку: карата

"У Камази набивалось по 40 – 50 людей майже без речей. Вони кидали все, беручи лише особисту зброю. Був момент, коли ми зайшли на місце дислокації, де раніше був тиловий пункт росіян. Там ми взяли двох полонених артилеристів. Тобто темп був такий, що артилерія брала в полон артилерію", – сказав боєць.

Він додав, що його артилерійському дивізіону в період витіснення росіян з Харківщини вдалось "затрофеїти" багато ворожої техніки.

Чи має Росія успіхи на Харківщині?