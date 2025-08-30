Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов у коментарі Суспільному.

Що відомо про звільнення Мирного на Харківщині?

Так, в останньому оновленні карти DeepState позначили село Мирне як деокуповане.

Інформацію про звільнення населеного пункту підтвердив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов.

Станом на зараз росіян з Мирного відкинули. Інформації про поранених або вбитих росіян немає. Військові просуваються далі,

– наголосив він.

Повідомляється, що раніше з цих позицій окупанти могли контролювати трасу на Куп’янськ.

Село Мирне розташоване поруч з Куп'янськом, ці два населені пункти вливаються один в інший.

