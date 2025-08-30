Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

Які результати літньої кампанії Росії?

За словами Трегубова, на початку літньої кампанії на цьому напрямку ворог мав близько 110 тисяч військових, нині ж їхня кількість зменшилася до приблизно 100 тисяч.

Щоб уявити масштаб цієї цифри, в більшості європейських країн такої армії просто немає… З усім тим літня компанія підходить до завершення. Попри дуже агресивні дії, на те, що в деяких моментах вдалося продавити українські позиції, ніякої швидкої перемоги росіян немає,

– зазначив Трегубов.

Він наголосив, що Покровськ досі залишається під контролем України, а заяви Кремля про захоплення Часового Яру чи Торецька є "фантазіями російського диктатора Владіміра Путіна".

"Триває бій, для нас це вкрай важко тримати таку велику орду. Але з усім тим ми доводимо світу, що Росія не є ані великою військовою державою, ані військовим гегемоном", – підсумував речник.

Яка ситуація біля Покровська?