Новые реакции на Johnson & Johnson, очередная волна COVID-19: новости о коронавирусе 11 января

Ученые предупредили о "редком риске кровотечения" от вакцины Johnson & Johnson. В Украине началась новая волна коронавируса. В Китае из-за вспышки COVID-19 появились карантинные лагеря. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 11 января.

Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

По состоянию на 12 января в течение суток в Украине заболели коронавирусом 7 117 человек, в том числе 409 детей и 160 медработников. В больницы госпитализировали 1 898 человек с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 193 человека. В то же время выздоровели – 8 077 человек.

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Темпы тестирования населения

За сутки лаборатории провели 79 278 тестов на выявление коронавирусной болезни, в частности:

методом ПЦР – 38 851;

методом ИФА – 6 336;

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 34 091.

COVID-19 в регионах за сутки

Киев – 1 151;

Винницкая область – 435;

Волынская область – 94;

Днепропетровская область – 237;

Донецкая область – 250;

Житомирская область – 139;

Закарпатская область – 168;

Запорожская область – 122;

Ивано-Франковская область – 502;

Киевская область – 266;

Кировоградская область – 64;

Луганская область – 112;

Львовская область – 386;

Николаевская область – 135;

Одесская область – 312;

Полтавская область – 328;

Ровненская область – 250;

Сумская область – 445;

Тернопольская область – 235;

Харьковская область – 457;

Херсонская область – 197;

Хмельницкая область – 351;

Черкасская область – 224;

Черновицкая область – 197;

Черниговская область – 60.

С начала пандемии COVID-19 в Украине зафиксировали 3 716 988 случаев заболевания. По состоянию на 12 января выздоровели 3 530 624 пациента. Впрочем, жертвами коронавируса стали 97 737 жителей страны.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы вакцинации населения

В Украине ожидается новая волна коронавируса уже в конце января. По прогнозу Минздрава, пик придется на февраль с постепенным спадом вплоть до апреля. То есть это будет длительная вспышка в несколько месяцев.

Источник: Минздрав

По состоянию на 12 января Министерство здравоохранения отчиталось о проведении более 29 миллионов прививок против COVID-19.

За сутки прививки против COVID-19 получили 106 362 человека. В частности, первую дозу – 33 288 человек, вторую дозу – 59 348 человек. Кроме того, дополнительную дозу получили 670 человек, еще 13 056 человек – бустерную дозу.

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Прививки проводили 890 мобильных бригад по иммунизации, 3 258 пунктов прививки и 441 центр вакцинации населения.

Использовали 4 препарата:

Pfizer (Comirnaty) – 75 770 прививок,

Sinovac (CoronaVac) – 22 218,

Moderna – 5 502,

AstraZeneca – 2 872.

Общие темпы вакцинальной кампании

Старт вакцинации против COVID-19 в Украине состоялся 24 февраля 2021 года. С тех пор привили 14 875 716 человек:

из них получили первую дозу – 14 875 714 человек,

получили две дозы – 14 098 896 человек,

получили дополнительную дозу – 7 339 человек,

бустерную дозу – 41 141 человек.

В общей сложности провели 29 023 090 прививок.

По данным Минздрава, полностью вакцинированные люди имеют на 65% меньший риск госпитализации при инфицировании коронавирусом, получившие бустерную дозу – на 81%.

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Дополнительная доза / Инфографика 24 канала

Бустерная доза / Инфографика 24 канала

Новая волна коронавируса в Украине

Источник: НАН Украины

Эксперты Национальной академии наук Украины сообщили о начале очередной волны коронавируса. Количество положительных тестов выросло на 40%. По мнению ученых, миру можно ожидать более стремительного, чем когда-либо ранее, роста эпидемических показателей.

На Львовщине тоже ждут новую вспышку

Также в НАН напомнили, что вакцины оказывают высокую защиту против госпитализации, что не меняется даже на фоне распространения штамма Омикрон.

Источник: "Львовский портал"

Во Львовской области несколько стабилизировалась ситуация с коронавирусом. Однако в больницы все еще попадают тяжелые пациенты. Медики области готовятся к новой волне COVID-19 уже в конце января и первой половине февраля 2022 года.

Новости о коронавирусе в мире 11 января

Распространение COVID-19 в мире

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на утро 11 января в мире обнаружили более 313 миллионов больных коронавирусом и более 5,5 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных было зарегистрировано в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Великобритания, Италия, Испания.

В Китае из-за вспышки COVID-19 появились карантинные лагеря

Источник: Daily Mail

На фоне ухудшения ситуации с COVID-19 в некоторых городах Китая устроили карантинные лагеря. Зараженных коронавирусом людей держат под замком в ужасающих условиях в течение двух недель.

Британская газета сообщает, что таким образом Китай пытается искоренить COVID-19. Журналисты пишут, что в настоящее время закрытыми дома или в лагерях являются около 20 миллионов граждан.

В Китае из-за вспышки COVID-19 появились карантинные лагеря: смотрите видео

Во Франции новый рекорд заражений

Источник: France24

Во Франции во вторник, 11 января, сообщили о 368 149 новых случаях коронавируса. Это самый высокий показатель за все время пандемии.

Предыдущий максимум был 5 января, тогда в стране зафиксировали 332 252 случая, с тех пор Франция фиксировала показатели заражений выше 300 000 еще два дня. Количество положительных тестов из общего количества сделанных в настоящее время составляет 20%.

Германия упростила въезд не для всех туристов из Украины

Источник: МВД Германии

Посольство Украины и МИД накануне сообщали, что Германия открыла границы для всех туристов из Украины. Однако это утверждение оказалось ложным. Согласно сообщению немецкого МВД, въезжать в страну разрешено тем украинцам, у которых есть действующий сертификат о вакцинации. Такое же условие въезда действует на несущественные поездки в страну, например, в целях туризма.

Скандал из-за вечеринки Бориса Джонсона во время локдауна

Источник: Daily Mail

В Великобритании набирает обороты скандал, который разразился из-за вечеринки премьер-министра Бориса Джонсона во время локдауна. Люди требуют от политика извинений, а некоторые даже отставки. Сам Джонсон пока что инцидент никак не комментирует.

В Германии обвинили теннисиста в подделке COVID-теста

Источник: Der Spiegel

Сербского теннисиста Новака Джоковича обвинили в подделке теста на COVID-19. Сообщалось, что Джокович сдал положительный тест на коронавирус 16 декабря. Однако, как оказалось, только 26 декабря его результаты были внесены в сербскую базу, с задержкой в ​​10 дней. Это может указывать на то, что тест сфальсифицирован.

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Исследования коронавируса

Новые реакции на вакцину Johnson & Johnson

Источник: FDA

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) изменило данные относительно вакцины Johnson & Johnson против COVID-19, включив редкий риск иммунной тромбоцитопении, в частности кровотечения.

Симптомы включают легкие кровоподтеки или крохотные кровяные пятна под кожей. А иногда – чрезмерное кровотечение.

Омикроном инфицируются все, главный инфекционист США

Источник: CNN

Американский инфекционист Энтони Фаучи считает, что никому не удастся избежать заражения штаммом коронавируса Омикрон. Однако привитые перенесут болезнь в более легкой форме.