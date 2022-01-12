Нові реакції на Johnson & Johnson, чергова хвиля COVID: новини про коронавірус 11 січня

Вчені попередили про "рідкісний ризик кровотечі" від вакцини Johnson & Johnson. В Україні розпочалась нова хвиля коронавірусу. У Китаї через спалах COVID-19 з'явилися карантинні табори. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 11 січня.

Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Станом на 12 січня впродовж доби в Україні захворіли на коронавірус 7 117 людей, зокрема, 409 дітей та 160 медпрацівників. До лікарень госпіталізували пацієнтів 1 898 з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 193 людини. Натомість видужали – 8 077 осіб.

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Темпи тестування населення

Загалом за добу лабораторії провели 79 278 тестів на виявлення коронавірусної хвороби, зокрема:

методом ПЛР – 38 851;

методом ІФА – 6 336;

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 34 091.

COVID-19 в регіонах за добу

Київ – 1 151;

Вінницька область – 435;

Волинська область – 94;

Дніпропетровська область – 237;

Донецька область – 250;

Житомирська область – 139;

Закарпатська область – 168;

Запорізька область – 122;

Івано-Франківська область – 502;

Київська область – 266;

Кіровоградська область – 64;

Луганська область – 112;

Львівська область – 386;

Миколаївська область – 135;

Одеська область – 312;

Полтавська область – 328;

Рівненська область – 250;

Сумська область – 445;

Тернопільська область – 235;

Харківська область – 457;

Херсонська область – 197;

Хмельницька область – 351;

Черкаська область – 224;

Чернівецька область – 197;

Чернігівська область – 60.

Від початку пандемії COVID-19 в Україні зафіксували 3 716 988 випадків захворювання. Станом на 12 січня видужали 3 530 624 пацієнти. Втім, жертвами коронавірусу стали 97 737 мешканців країни.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи вакцинації населення

В Україні очікують нову хвилю коронавірусу уже в кінці січня . За прогнозом МОЗ, пік припаде на лютий з поступовим спаданням аж до квітня. Тобто це буде тривалий спалах у кілька місяців.

Джерело: МОЗ

Станом на 12 січня Міністерство охорони здоров'я прозвітувало про проведення понад 29 мільйонів щеплень проти COVID-19.

Впродовж доби щеплення проти COVID-19 отримали 106 362 людини. Зокрема, першу дозу – 33 288 людей, другу дозу – 59 348 людей. Крім того, додаткову дозу отримали 670 людей, ще 13 056 людей – бустерну дозу.

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Щеплення проводили 890 мобільних бригад з імунізації, 3 258 пунктів щеплення та 441 центр вакцинації населення.

Використовували 4 препарати:

Pfizer (Comirnaty) – 75 770 щеплень,

Sinovac (CoronaVac) – 2 2218,

Moderna – 5 502,

AstraZeneca – 2 872.

Загальні темпи вакцинальної кампанії

Старт вакцинації проти COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Відтоді щепили 14 875 716 людей:

з них отримали першу дозу – 14 875 714 людей,

отримали дві дози – 14 098 896 людей,

отримали додаткову дозу – 7 339 людей,

бустерну дозу – 41 141 людина.

Загалом провели 29 023 090 щеплень.

За даними МОЗ, повністю вакциновані люди мають на 65% менший ризик госпіталізації при інфікуванні ним, ті, хто отримав бустерну дозу – на 81%.

Важливо МОЗ змінило терміни відсторонення працівників, які підлягають обов'язковій вакцинації



Додаткова доза / Інфографіка 24 каналу



Бустерна доза / Інфографіка 24 каналу

Нова хвиля коронавірусу в Україні

Джерело: НАН України

Експерти Національної академії наук України повідомили про початок чергової хвилі коронавірусу. Кількість позитивних тестів зросла на 40%. На думку науковців, світу можна очікувати стрімкішого, ніж будь-коли раніше, зростання епідемічних показників.

На Львівщині теж чекають на новий спалах

Також у НАН нагадали, що вакцини надають високий захист проти госпіталізації, і це не змінюється навіть на тлі поширення штаму Омікрон.

Джерело: "Львівський портал"

На Львівщині дещо стабілізувалася ситуація з коронавірусом. Однак до лікарень все ще потрапляють важкі пацієнти. Медики області готуються до нової хвилі COVID-19 вже наприкінці січня та в першій половині лютого 2022 року.

Новини про коронавірус у світі 11 січня

Поширення COVID-19 у світі

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на ранок 11 січня у світі виявили понад 313 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,5 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Велика Британія, Італія, Іспанія.

У Китаї через спалах COVID-19 з'явилися карантинні табори

Джерело: Daily Mail

На тлі погіршення ситуації з COVID-19 у деяких містах Китаю облаштували карантинні табори. Заражених коронавірусом людей тримають під замком у жахливих умовах протягом двох тижнів.

Британська газета повідомляє, що у такий спосіб Китай намагається викорінити COVID-19. Журналісти пишуть, що нині зачиненими вдома або в таборах є близько 20 мільйонів громадян.

У Китаї через спалах COVID-19 з'явилися карантинні табори: дивіться відео

У Франції новий рекорд заражень

Джерело: France24

У Франції у вівторок, 11 січня, повідомили про 368 149 нових випадків коронавірусу. Це найвищий показник за весь час пандемії.

Попередній максимум був 5 січня, тоді в країні зафіксували 332 252 випадків, з того часу Франція фіксувала показники заражень вище 300 000 ще два дні. Кількість позитивних тестів із загальної кількості зроблених наразі становить 20%.

Німеччина спростила в'їзд не для всіх туристів з України

Джерело: МВС Німеччини

Посольство України, та МЗС напередодні повідомляли, що Німеччина відкрила кордони для всіх туристів з України. Однак це твердження виявились хибними. Згідно із повідомленням німецького МВС, в'їжджати у країну дозволено тим українцям, які мають чинний сертифікат про вакцинацію. Така ж умова в'їзду діє на несуттєві поїздки до країни, наприклад, з метою туризму.

Скандал через вечірку Бориса Джонсона під час локдауну

Джерело: Daily Mail

У Великій Британії набирає обертів скандал, який спалахнув через вечірку прем'єр-міністра Бориса Джонсона під час локдауну. Люди вимагають від політика вибачень, а дехто – навіть відставки. Сам Джонсон поки інцидент ніяк не коментує.

У Німеччині звинуватили тенісиста у підробці COVID-тесту

Джерело: Der Spiegel

Сербського тенісиста Новака Джоковича звинуватили у підробці тесту на COVID-19. Повідомлялося, що Джокович склав позитивний тест на коронавірус 16 грудня. Проте, як виявилося, лише 26 грудня його результати внесли до сербської бази, із затримкою в 10 днів. Це може вказувати на те, що тест сфальсифікований.

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Дослідження коронавірусу

Нові реакції на вакцину Johnson & Johnson

Джерело: FDA

Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) змінило дані щодо вакцини Johnson & Johnson проти COVID-19, включивши рідкісний ризик імунної тромбоцитопенії, зокрема кровотечі.

Симптоми включають легкі синці або крихітні кров'яні плями під шкірою. А інколи — надмірну кровотечу.

Омікроном інфікуються усі, головний інфекціоніст США

Джерело: CNN

Американський інфекціоніст Ентоні Фаучі вважає, що нікому не вдасться уникнути зараження штамом коронавірусу Омікрон. Однак, щеплені перенесуть хворобу у легшій формі.