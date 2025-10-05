Уже видим результаты, – офицер об изменениях на фронте после перехода на корпусную систему
- Корпусная система управления позволяет контролировать больший участок фронта, что повышает качество разведданных и взаимодействия между подразделениями.
- Эта система облегчает координацию и предоставляет командирам больше средств для огневого воздействия, усложняя противнику прорыв обороны.
Покровское направление остается одним из самых горячих на линии фронта. Оккупанты используют много дронов и авиации. Однако украинские защитники теперь действуют эффективнее благодаря корпусной системе.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал офицер ВСУ и подполковник Сергей Цехоцкий, отметив, что сейчас можно видеть настоящее взаимодействие. Оккупантам теперь вклиниваться в оборону ВСУ стало труднее.
Какие изменения произошли на фронте после перехода на корпусную систему?
По словам офицера, россияне используют большое количество FPV-дронов и дронов на оптоволокне, а также авиации, в том числе и на Покровском направлении. Поэтому передвижение там опасно даже для местных в Покровске.
Однако меры, которые приняло командование ВСУ позволяют зачищать любые ДРГ врага. Детали разглашать нельзя, но происходит это эффективно. Поскольку Покровск держится, украинские военные могут выполнять задачи и по флангам.
Это комплексное взаимодействие, взаимосвязь между подразделениями. Это корпусная система управления войсками. Мы уже видим результаты,
– подчеркнул он.
Цехоцкий объяснил, что корпусная система предусматривает, что разведка, командования и начальники служб контролируют больший участок фронта, чем раньше. Благодаря этому военные получают больше разведданных, что открывает им возможности качественнее работать. Кроме этого, командир корпуса имеет гораздо больше средств, например, огневое воздействие, чем командир бригады.
Ранее враг атаковал участок соединения двух бригад, а не их самих. Таким образом россиянам было легко вклиниваться и прорывать оборону. Сейчас врагу уже это делать труднее.
Он добавил, что корпус – это 4 – 5 бригад, которые лучше взаимодействуют между собой. Соответственно, лучше настроена вертикаль руководства. Корпус имеет под своим распоряжением средства, которые раньше одна бригада просила передать другую, что занимало много времени.
Что известно о корпусной системе: кратко
- В мае этого года стало известно, что в Украине формируется корпусная система в армии, которая будет включать 20 корпусов. В это время официально объявили о 3 корпусах: корпус НГУ "Азов" на базе одноименной 12 бригады спецназначения, корпус НГУ "Хартия" на базе одноименной 13 бригады оперативного назначения и армейский корпус ВСУ на базе 3 отдельной штурмовой бригады.
- Представитель Национальной гвардии Руслан Музычук объяснил, что бригады получают общее командование (единый штаб и командира корпуса). По его словам, теперь подразделения НГУ не будут рассредоточены по разным направлениям фронта и подчиняться различным структурам.
- Корпус будет объединять от 25 до 35 тысяч военных, зоной ответственности которых будут определенные участки фронта до 150 километров. Также новая структура может добавить инициативы на местах, ведь руководство корпусов будет более осведомлено.