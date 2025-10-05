Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших на лінії фронту. Окупанти використовують багато дронів та авіації. Однак українські захисники тепер діють ефективніше завдяки корпусній системі.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ і підполковник Сергій Цехоцький, зауваживши, що зараз можна бачити справжню взаємодію. Окупантам тепер вклинюватись в борону ЗСУ стало важче.

Дивіться також Із 10 зміг дійти лише один: у бригаді "Рубіж" розкрили хитрий намір росіян біля Покровська

Які зміни відбулись на фронті після переходу на корпусну систему?

За словами офіцера, росіяни використовують велику кількість FPV-дронів та дронів на оптоволокні, а також авіації, зокрема і на Покровському напрямку. Тому пересування там небезпечне навіть для місцевих у Покровську.

Однак заходи, які прийняло командування ЗСУ дозволяють зачищати будь-які ДРГ ворога. Деталі розголошувати не можна, але відбувається це ефективно. Оскільки Покровськ тримається, українські військові можуть виконувати завдання і по флангах.

Це комплексна взаємодія, взаємозв'язок між підрозділами. Це корпусна система управління військами. Ми вже бачимо результати,

– наголосив він.

Цехоцький пояснив, що корпусна система передбачає, що розвідка, командування та начальники служб контролюють більшу ділянку фронту, ніж раніше. Завдяки цьому військові отримують більше розвідданих, що відкриває їм можливості якісніше працювати. Крім цього, командир корпусу має набагато більше засобів, наприклад, вогневий вплив, ніж командир бригади.

Раніше ворог атакував ділянку сполучення двох бригад, а не їх самих. В такий спосіб росіянам було легко вклинюватись та проривати оборону. Зараз ворогу вже це робити важче.

Він додав, що корпус – це 4 – 5 бригад, які краще взаємодіють між собою. Відповідно, краще налаштована вертикаль керівництва. Корпус має під своїм розпорядженням засоби, які раніше одна бригада просила передати іншу, що займало багато часу.

Що відомо про корпусну систему: коротко