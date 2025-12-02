Фигурант коррупционного дела: в Киеве задержали бывшего заместителя министра энергетики
- Киевская городская прокуратура задержала Юрия Шейка, бывшего заместителя министра энергетики Украины, по подозрению в коррупции.
- Шейку инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, в частности из-за искусственного завышения стоимости услуг на сумму 18,6 миллиона гривен.
Киевская городская прокуратура задержала бывшего первого заместителя министра энергетики Украины. Речь идет о Юрии Шейко, который был исполняющим обязанности первого вице-президента "Энергоатома".
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.
Что известно о задержании фигуранта коррупционного дела в энергетике?
Кравченко 2 декабря сообщил, что Киевская городская прокуратура совместно с ГУ СБ Украины в городе Киеве и Киевской области задержали фигуранта коррупционного дела в области энергетики.
Источники подтвердили изданию "РБК-Украина", что речь идет о Юрии Шейко, который был исполняющим обязанности первого вице-президента "Энергоатома" и является бывшим первым заместителем министра энергетики Украины.
Мужчине готовится сообщение о подозрении за завладение чужим имуществом, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц.
Государственные средства – не источник обогащения. И никто не имеет права превращать стратегические государственные предприятия в личный бизнес,
– подчеркнул Кравченко.
Следствие установило:
- 1 августа 2022 года чиновник заключил с ПАО "Просто-Страхование" договор страхования на 105,642 миллиона гривен.
- 12 августа 2022 года, уже через 12 дней, он подписал дополнительное соглашение и повысил сумму договора до 130,925 миллиона гривен без каких-либо на то экономических оснований, ссылаясь на якобы решение немецкого перестраховщика "ЯСП".
- Факт искусственного завышения стоимости подтвержден: внутренними проверками, документальными ревизиями и судебно-экономической экспертизой. Результат однозначен: стоимость услуг завышена на 18,6 миллиона гривен, и именно эта сумма была фактически выведена из стратегического предприятия.
Какие последние новости о коррупционном деле?
Напомним, что Тимуру Миндичу заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей Высшим антикоррупционным судом Украины.
Следствие считает, что Миндич руководил группой, которая получала и отмывала деньги из коррупционных схем в энергетике.
К слову, политолог Игорь Чаленко рассказал 24 каналу, что коррупционный скандал в Украине негативно влияет на переговоры с администрацией Трампа, создавая рычаги давления на Киев относительно условий завершения войны с Россией.
По его мнению, антикоррупционные органы Украины делают свое дело хорошо, но их расследования дают основание США подать это так, будто коррумпированное государство не хочет договариваться. Мол, в таком случае надо это делать без него.