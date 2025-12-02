Фигурант коррупционного дела: в Киеве задержали бывшего заместителя министра энергетики

Киевская городская прокуратура задержала бывшего первого заместителя министра энергетики Украины. Речь идет о Юрии Шейко, который был исполняющим обязанности первого вице-президента "Энергоатома".

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.

Смотрите также Свинарчуки, "золотые батоны" и миндичгейт: история украинской коррупции – кто и как бежал из Украины с миллиардами

Что известно о задержании фигуранта коррупционного дела в энергетике?

Кравченко 2 декабря сообщил, что Киевская городская прокуратура совместно с ГУ СБ Украины в городе Киеве и Киевской области задержали фигуранта коррупционного дела в области энергетики.

Источники подтвердили изданию "РБК-Украина", что речь идет о Юрии Шейко, который был исполняющим обязанности первого вице-президента "Энергоатома" и является бывшим первым заместителем министра энергетики Украины.

Мужчине готовится сообщение о подозрении за завладение чужим имуществом, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц.

Государственные средства – не источник обогащения. И никто не имеет права превращать стратегические государственные предприятия в личный бизнес,

– подчеркнул Кравченко.

Следствие установило:

1 августа 2022 года чиновник заключил с ПАО "Просто-Страхование" договор страхования на 105,642 миллиона гривен.

12 августа 2022 года, уже через 12 дней, он подписал дополнительное соглашение и повысил сумму договора до 130,925 миллиона гривен без каких-либо на то экономических оснований, ссылаясь на якобы решение немецкого перестраховщика "ЯСП".

Факт искусственного завышения стоимости подтвержден: внутренними проверками, документальными ревизиями и судебно-экономической экспертизой. Результат однозначен: стоимость услуг завышена на 18,6 миллиона гривен, и именно эта сумма была фактически выведена из стратегического предприятия.

Какие последние новости о коррупционном деле?