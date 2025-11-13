Коррупционная схема в энергетике: политолог сказал, навредит ли это помощи Украине

НАБУ и САП провели масштабную операцию "Мидас" по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Однако уже возникают вопросы, не повредит ли этот скандал международной помощи Украине.

Политолог Игорь Рейтерович озвучил 24 Каналу мнение, что по состоянию на сейчас вряд ли Украина будет иметь большие проблемы, ведь европейская помощь строго контролируется различными структурами. С другой стороны, это серьезный имиджевый удар для нашего государства.

На что повлияет этот скандал?

Игорь Рейтерович отметил, что все будет зависеть от того, как это дело будет развиваться в Украине, чем оно закончится. Однако маловероятно, что сейчас наше государство будет иметь большие проблемы с помощью от партнеров. На это есть главная причина.

Все те деньги, которые они давали Украине на помощь, как правило, жестко контролировались европейцами через различные структуры. До сих пор я не помню прецедентов обвинений в неправильном распределении, расходах этих средств и так далее. Здесь все было в рамках закона и соответствующей процедуры. То есть претензий к Украине не было,

– объяснил он.

Когда эти средства будут выделяться дальше, то тоже будут контролироваться нашими партнерами, различными службами, которые, в частности, делают публичный аудит всех этих процессов. С другой стороны, эта история с коррупцией в энергетике очень плохо повлияет на имидж Украины.

То, как эта ситуация будет решена, понесут ли виновные наказание, не затянется ли это дело, понесут ли ответственность люди, которые имеют к этому отношение, тоже будет влиять на помощь, которую мы будем получать от наших партнеров,

– подчеркнул политолог.

По его словам, эта история создала определенный повод для тех же США иногда напоминать об этом Украине для каких-то целей. Поэтому нужно это учитывать.

