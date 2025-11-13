Политолог Игорь Рейтерович озвучил 24 Каналу мнение, что по состоянию на сейчас вряд ли Украина будет иметь большие проблемы, ведь европейская помощь строго контролируется различными структурами. С другой стороны, это серьезный имиджевый удар для нашего государства.

На что повлияет этот скандал?

Игорь Рейтерович отметил, что все будет зависеть от того, как это дело будет развиваться в Украине, чем оно закончится. Однако маловероятно, что сейчас наше государство будет иметь большие проблемы с помощью от партнеров. На это есть главная причина.

Все те деньги, которые они давали Украине на помощь, как правило, жестко контролировались европейцами через различные структуры. До сих пор я не помню прецедентов обвинений в неправильном распределении, расходах этих средств и так далее. Здесь все было в рамках закона и соответствующей процедуры. То есть претензий к Украине не было,

– объяснил он.

Когда эти средства будут выделяться дальше, то тоже будут контролироваться нашими партнерами, различными службами, которые, в частности, делают публичный аудит всех этих процессов. С другой стороны, эта история с коррупцией в энергетике очень плохо повлияет на имидж Украины.

То, как эта ситуация будет решена, понесут ли виновные наказание, не затянется ли это дело, понесут ли ответственность люди, которые имеют к этому отношение, тоже будет влиять на помощь, которую мы будем получать от наших партнеров,

– подчеркнул политолог.

По его словам, эта история создала определенный повод для тех же США иногда напоминать об этом Украине для каких-то целей. Поэтому нужно это учитывать.

Что известно о коррупционной схеме?